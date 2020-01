(Montréal) Toutes les salles d’opération de l’Hôpital de Lachine, dans le sud-ouest de Montréal, sont fermées depuis mercredi.

La Presse canadienne

La direction du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) explique qu’un problème est survenu avec l’humidificateur du système de ventilation, ce qui a nécessité l’arrêt des activités dans un secteur de l’hôpital où ces salles sont situées.

Une inspection des salles a été entreprise pour évaluer les dommages. La direction affirme que les travaux correctifs seront apportés rapidement afin que le bloc opératoire de l’hôpital soit rouvert le plus vite possible.

Les patients concernés ont été avisés et les cas urgents sont transférés à l’Hôpital général de Montréal du CUSM.

The Gazette rapporte que ces inconvénients qui paralysent les activités de cinq salles d’opération ont forcé l’annulation de plus de 70 chirurgies, notamment en ophtalmologie de même qu’en chirurgies bariatrique et plastique.

Il semble que le problème d’humidité dans les salles d’opération était devenu si aigu que mercredi dernier, de l’eau perlait sur les murs.

L’Hôpital de Lachine, situé sur la 16e Avenue, a été inauguré en 1913. Il comprend notamment une salle d’urgence, 134 chambres individuelles et le pavillon d’hébergement de soins de longue durée Camille-Lefebvre.