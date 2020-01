Seize projets pilotes de ratios infirmière-patients avaient été lancés sous l’ancien ministre libéral de la Santé, Gaétan Barrette. Ils visaient à permettre de déterminer les ratios sécuritaires dans différentes unités de soins, comme l’urgence, les soins de longue durée, la chirurgie, le soutien à domicile et la médecine.

(Montréal) L’implantation des projets de ratios infirmière-patients, tant attendue par la Fédération interprofessionnelle de la santé pour donner du répit aux infirmières, ne se fera pas avant avril, au plus tôt.

Interrogée à ce sujet jeudi à Montréal, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a fait savoir qu’il faudra d’abord attendre l’évaluation de ces projets de ratios. Le dernier projet pilote à ce sujet a pris fin en décembre.

Ensuite, il faudra que le comité paritaire, prévu dans l’entente, livre son rapport. Et il doit le faire à la fin du mois de mars, a précisé la ministre.

L’implantation des fameux projets de ratios ne pourrait donc se faire avant avril, au mieux.

Ces ratios doivent permettre de donner un peu de répit aux infirmières, en plus de dispenser des soins plus sécuritaires et adéquats pour les patients.

La ministre a fait valoir que davantage d’infirmières avaient été embauchées dans l’ensemble du réseau de la santé grâce aux fonds qui ont été ajoutés par le gouvernement Legault.