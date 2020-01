Cette analyse sanguine — simple et peu coûteuse, disent les chercheurs — permet d’identifier les patients les plus à risque et les entourer d’un suivi serré et des soins nécessaires après leur opération.

(Montréal) Un test sanguin permet de mieux prédire les risques de complications cardiaques des patients, comme des infarctus, après une chirurgie, a démontré une chercheure du Centre de recherche du CHUM (Centre hospitalier de l’Université de Montréal) avec des collègues de l’Université McMaster en Ontario. Cela permettra aux médecins de prévenir des décès et d’assurer une meilleure qualité de vie aux patients, font-ils valoir.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

La clé de ce test sanguin ? Une hormone sécrétée par le cœur, révélant qu’il est défaillant.

Cette analyse sanguine — simple et peu coûteuse, disent les chercheurs — permet d’identifier les patients les plus à risque et les entourer d’un suivi serré et des soins nécessaires après leur opération.

Car des patients peuvent souffrir de problèmes cardiaques non détectés.

Si leurs médecins sont au courant, ils pourraient leur éviter des complications cardiaques telles que des infarctus ou une arythmie cardiaque qui dégénère, a expliqué en entrevue la docteure Emmanuelle Duceppe du Centre de recherche du CHUM, qui a réalisé cette étude avec notamment le Dr P. J. Devereaux, du Hamilton Health Sciences Centre, rattaché à l’Université McMaster.

Sans oublier qu’après une chirurgie, les symptômes de troubles du cœur peuvent être masqués par les anti-douleurs que prennent les patients et dans d’autres cas, les symptômes sont silencieux, dit Dre Duceppe, aussi médecin spécialisée en médecine interne au CHUM.

Dans le cadre de cette recherche, les chercheurs ont étudié les chirurgies non cardiaques uniquement, telles que la pose de prothèses de genoux et de hanches et des interventions aux intestins.

Ils rappellent que parmi les principales causes de mortalité 30 jours après une intervention chirurgicale non cardiaque, les problèmes au cœur arrivent au premier rang.

L’étude est d’importance : les chercheurs ont suivi plus de 10 400 adultes, âgés de plus de 45 ans, dans 16 hôpitaux répartis dans neuf pays.

Pour en arriver à leurs conclusions, ils ont mesuré leur taux dans le sang de cette hormone, appelée NT-ProBNP, avant l’intervention chirurgicale que devaient subir les patients. Le test sanguin a permis de mieux identifier le risque de 25 % d’entre eux.

Sans lui, les outils de prédiction des risques de complications cardiaques sont encore imprécis et parfois dispendieux, préviennent-ils. L’évaluation préopératoire des risques se fait en se basant sur l’histoire médicale du patient couplée à un score de risque, ou encore par imagerie cardiaque, dix fois plus chère qu’un test sanguin, et qui oblige le patient à revenir plusieurs fois à l’hôpital.

Sans forcément avoir des résultats probants, souligne Dre Duceppe.

Des médecins se servent de ce test sanguin depuis environ six mois au CHUM, dans le cadre d’un projet-pilote.