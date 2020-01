(Montréal) Le nombre de fumeurs aurait officiellement diminué sur la planète pour la première fois, selon ce qu’a annoncé l’Organisation mondiale de la santé en décembre, un signe encourageant pour entreprendre, dimanche, la Semaine pour un Québec sans tabac.

La Presse canadienne

Le Conseil québécois sur le tabac et la santé doit dévoiler de nouvelles données sur les impacts de cette mauvaise habitude de consommation sur la santé, dimanche. Plus précisément, on s’intéresse aux maladies cardiovasculaires et coronariennes causées par la fumée.

L’organisme souligne d’ailleurs dans sa nouvelle campagne publicitaire que le fait de fumer une seule cigarette par jour est suffisant pour augmenter les risques de maladies du cœur.

D’après les informations disponibles sur le portail Québec sans tabac, le tabagisme serait un important facteur de risque de l’anévrisme de l’aorte thoracique. Les fumeurs seraient également deux à trois fois plus à risque de développer une maladie du cœur que les non-fumeurs.

Le fait de fumer augmenterait aussi le risque de souffrir d’un blocage d’une artère en plus d’accélérer la progression de la maladie. Puisque le tabac épaissit le sang, en plus d’accélérer le rythme cardiaque et d’augmenter la pression sanguine, cela a pour effet d’user prématurément les veines et les artères.

Avec le slogan « De tout cœur, arrêtez », on souhaite encourager les fumeurs à « écraser » une fois pour toutes. Plus tôt on met fin à cette mauvaise habitude et plus vite on s’éloigne des risques de développer une maladie cardiaque.

Un ex-fumeur qui réussit à demeurer abstinent pendant 15 ans retrouverait statistiquement le même statut qu’une personne n’ayant jamais fumé en matière de risque de développer une maladie cardiaque ou coronarienne liée au tabac.