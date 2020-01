Quatre intervenants spécialisés de l’Institut Philippe-Pinel ont été blessés par un patient présentant des antécédents de violence lors d’une intervention la semaine dernière.

Mayssa Ferah

La Presse

L’attaque est survenue il y a une semaine, alors que les employés tentaient de maîtriser le patient. Leurs blessures sont considérables : l’un d’entre eux a écopé d’une commotion cérébrale, une dent cassée et une blessure musculaire à une main. Dans un autre cas, on rapporte une entorse cervicale. Un troisième cas fait état d’une possible fracture du coude et le quatrième employé a subi une déchirure musculaire importante à une jambe.

La présidente du syndicat, Marie-Ève Desormeaux a dénoncé le danger excessif du travail à l’Institut.

Les accidents de travail et les blessures graves […] y sont un fléau », a-t-elle déclaré à Radio-Canada mardi matin.

L’établissement spécialisé en soins psychiatriques dit « élaborer de nouvelles procédures pour ces patients plus à risques », rapportait Radio-Canada.

Au terme de rencontres avec la direction dans les jours suivant l’évènement, il a été confirmé que la question des équipements d’intervention à la disposition des employés allait être examinée dans les plus brefs délais.

Environnements de travail risqué

Des évènements semblables se sont déjà produits dans des établissements de soins en santé mentale.

En juillet 2018, une tentative d’attaque planifiée contre les membres du personnel avait blessé quatre agents d’intervention, qui s’étaient retrouvés face à huit patients.

En novembre 2019, un psychiatre de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas avait été attaqué dans son bureau par un ex-patient. Un violent coup de chaise avait fait perdre connaissance au médecin.