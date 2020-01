Enquête La Presse

La loterie des médicaments hors de prix

Zac, un petit garçon de Repentigny, a reçu le traitement le plus cher du monde – une thérapie génique vendue près de 3 millions de dollars. De plus en plus de traitements coûtent une fortune et le gouvernement craint la ruine. Parmi les Québécois, qui aura droit aux nouveaux traitements révolutionnaires ? Qui en sera privé ?