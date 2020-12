Alors que le nombre de nouveaux cas de COVID-19 ne cesse d’augmenter ces jours-ci au Québec, le Collège des médecins enjoint les médecins « à respecter les consignes sanitaires contre la COVID-19 » et à éviter les voyages à l’étranger.

Ariane Lacoursière

La Presse

Dans un message publié lundi matin sur Twitter et sur son site web, l’ordre professionnel mentionne que le Québec recense « plus de 2000 nouveaux cas par jour ». Le Collège des médecins du Québec (CMQ) dit avoir, avec d’autres ordres professionnels « travaillé ensemble pour augmenter le nombre de professionnels qui pourront vacciner les Québécois pour les protéger de la Covid19 ». « Dans ce contexte, il est inacceptable que certains dérogent encore aux directives ou songent à des voyages extrafrontaliers non urgents. Plus que quiconque, le CMQ enjoint les médecins à respecter les consignes sanitaires contre la COVID-19 », écrit le Collège des médecins.