Un montant de 100 millions sera accordé chaque année pour bonifier l’offre de services de soutien à domicile, ont annoncé dimanche matin les ministres Christian Dubé et Marguerite Blais.

Mayssa Ferah

La Presse

De cette somme, 65 millions de dollars iront aux CISSS et aux CIUSSS pour augmenter le volume et l’intensité des services de soutien à domicile selon les besoins.

Québec estime que ce financement permettra à 1152 personnes de plus de recevoir des services à domicile.

« Cette bonification des services s’inscrit à la suite des efforts amorcés au cours des derniers mois pour mieux répondre aux besoins croissants des Québécoises et des Québécois qui souhaitent demeurer à domicile. Nous voulons ainsi offrir aux citoyens la possibilité de conserver leur autonomie le plus longtemps possible, au cœur de leur communauté », soutient Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Les aînés, les personnes ayant une déficience physique, une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme, celles atteintes de maladies chroniques ou toute personne requérant des soins palliatifs à domicile pourront en bénéficier. Ce montant servira également à combler des besoins de courte durée des patients en post-hospitalisation peu importe leur âge.

Environ 10 millions viseront à bonifier les conditions de travail des travailleurs engagés. Le taux horaire minimum de 14,25 $ de l’heure passera ainsi à 16,00 $, soit une augmentation de 1,75 $ de l’heure.

« Avec l’attribution de ce financement additionnel, nous nous assurons de répondre le mieux possible aux besoins des différentes clientèles qui requièrent du soutien à domicile, et tout particulièrement à ceux des personnes aînées et de leur entourage », souligne pour sa part la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais.