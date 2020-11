Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière (photo), et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, procéderont à l’annonce en avant-midi à Montréal.

(Montréal) Québec annoncera vendredi un investissement de 15 millions de dollars pour accroître la sécurisation culturelle auprès des Premières Nations et des Inuits.

Le concept de sécurisation culturelle réfère aux soins de santé qui sont donnés dans le respect de l’identité culturelle du patient.

Le rapport Viens, de la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics, déposé il y a un an, recommandait de « sensibiliser les ordres professionnels à l’importance d’inclure dans leurs programmes de formation des contenus développés en collaboration avec les autorités autochtones et portant sur les besoins et caractéristiques des Premières Nations et des Inuits ainsi que sur la sécurisation culturelle. »

Selon le Centre de collaboration nationale de la santé autochtone, les Premières Nations du Canada sont aux prises avec des taux de diabète, de mortalité infantile, et de différentes maladies chroniques beaucoup plus élevés que les non-autochtones.

Le ministre responsable des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, procéderont à l’annonce en avant-midi à Montréal.