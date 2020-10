Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a tout simplement pas de données lui permettant de mesurer l’amélioration de l’accès aux médecins de famille et la performance de ceux-ci, dénonce la vérificatrice générale dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale jeudi.

(Québec) Québec a versé des forfaits de près d’un milliard de dollars en trois ans aux médecins de famille afin de les inciter à améliorer l’accès à leurs services, mais il ignore si cette mesure a l’effet escompté. La vérificatrice générale Guylaine Leclerc conclut même que « la situation ne s’est guère améliorée au cours des dernières années » malgré l’ampleur des primes.

Tommy Chouinard

La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) n’a tout simplement pas de données lui permettant de mesurer l’amélioration de l’accès aux médecins de famille et la performance de ceux-ci, dénonce-t-elle dans son rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale jeudi. Des indicateurs démontrent que l’accès reste difficile pour les patients selon elle.

À l’heure actuelle, 82 % des Québécois ont un médecin de famille – sous l’objectif de 85 % fixé dans le passé. Près de 600 000 personnes – dont 185 000 sont considérées comme vulnérables – sont inscrits à la liste d’attente, un chiffre en hausse de 41 % en près de trois ans. Le délai d’attente moyen augmente constamment, pour atteindre jusqu’à 477 jours.

La vérificatrice souligne que « l’inscription seule ne donne aucune garantie de la disponibilité du médecin de famille lorsqu’une consultation est nécessaire ». Elle constate que près de 71 % des visites à l’urgence sont des cas moins ou non urgents ; parmi ces personnes, 72 % ont un médecin de famille. « Cela peut témoigner de la difficulté éprouvée par ces patients à rencontrer leur médecin », dit-elle.

Les médecins de famille touchent pourtant des forfaits pour inscrire et prendre en charge des patients. En trois ans, ils ont reçu 980,5 millions avec cette « mesure incitative », prévue dans une entente entre le gouvernement et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Ces forfaits sont versés en autant que le patient soit « actif », c’est-à-dire qu’il visite son médecin au moins une fois aux trois ans ou, dans le cas d’une personne vulnérable, une fois par an.

Or, « chaque patient inscrit et actif est comptabilisé pour le calcul des forfaits versés annuellement aux médecins de famille, mais l’inscription auprès d’un médecin ne signifie pas que le patient obtient un rendez-vous lorsqu’il en a besoin », souligne la vérificatrice générale.

Elle présente un exemple simple : « Une personne rencontre son médecin à l’été 2016. Elle sera donc considérée comme un patient actif jusqu’à l’été 2019 et permettra à son médecin de recevoir, chaque année pendant trois ans, le forfait d’inscription générale. Si les conditions sont respectées, celui-ci pourrait aussi recevoir le montant supplémentaire à l’inscription générale et le supplément au volume de patients inscrits. À l’automne 2018, cette même personne tente d’obtenir un rendez-vous auprès de son médecin, mais sans succès, et se dirige alors à l’urgence. Les forfaits visant à améliorer l’accès à un médecin de famille sont tout de même versés, même si, dans les faits, elle n’a pas pu rencontrer son médecin ».

Guylaine Leclerc relève que Québec n’a pas exercé de « moyens coercitifs » envers les médecins, comme les pénalités financières prévues à la loi 20 de Gaétan Barrette contre ceux qui ne respectent pas les objectifs en matière d’inscription de patients. Elle se montre inquiète que le gouvernement envisage la mise en place d’autres primes alors qu’il est incapable de mesurer réellement l’efficacité de cette stratégie.

Certes, Québec a créé un indicateur, le « taux d’assiduité », pour mesurer la disponibilité des médecins de famille. Ce taux représente le rapport entre le nombre de visites des patients d’un médecin de famille auprès de celui-ci et auprès d’autres services comme l’urgence. L’idée est de vérifier si les patients vont voir surtout leur médecin ou se tournent plutôt vers les hôpitaux. « Cependant, les enjeux que nous avons relevé dans nos travaux relativement au calcul de ce taux rendent le résultat peu fiable », indique la vérificatrice générale.

Ainsi, « le MSSS ne dispose pas de données significatives lui permettant d’évaluer l’efficacité » des forfaits.

En date du 31 mars 2019, seulement 6,5 % des médecins de famille utilisaient Rendez-vous santé Québec, une plateforme de prise de rendez-vous en ligne qui a coûté plus de 15 millions jusqu’ici. On s’engageait pourtant à atteindre une cible de 50 % à ce moment (et même 100 % en mars 2020). « Le manque d’adhésion au système […] prive le MSSS d’information essentielle pour évaluer l’atteinte des objectifs des mesures incitatives », ajoute le rapport.

Québec ne peut donc pas respecter son obligation de publier le délai moyen pour l’obtention d’un rendez-vous avec un médecin de famille – une obligation pourtant inscrite dans une loi.

En somme, « les indicateurs présentés à la population par le MSSS n’offrent pas une évaluation adéquate de l’accès aux soins de santé et aux services sociaux ».

La vérificatrice générale s’inquiète en particulier de l’accès aux services psychosociaux, notamment pour les personnes vulnérables. Le MSSS « ne parvient pas à obtenir des données fiables et de qualité à l’égard des services offerts en santé mentale ».

Le gouvernement Legault a promis de revoir le mode de rémunération des médecins de famille, mais les négociations n’ont pas beaucoup avancé en raison de la pandémie de COVID-19. Avant cette crise sanitaire, il reconnaissait que même s’il devait y avoir entente à court terme, les changements ne pourraient se concrétiser avant les prochaines élections, à l’automne 2022.