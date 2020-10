(Ottawa) À un peu plus de deux mois de la date butoir, le gouvernement Trudeau présente à nouveau son projet de loi pour élargir l’aide médicale à mourir, en réaction à la décision de la Cour supérieure du Québec.

Mélanie Marquis

La Presse

Le ministre fédéral de la Justice, David Lametti, a déposé la mesure législative à la Chambre des communes lundi après-midi. Ses dispositions sont les mêmes que celles qui figuraient dans le projet de loi présenté lors de la dernière session législative, en février 2020.

Ottawa a jusqu’au 18 décembre 2020 pour adopter son projet de loi en réaction au jugement Truchon rendu en septembre 2019 par la Cour supérieure du Québec, dans lequel la juge Christine Baudouin a entre autres statué que le critère de « mort raisonnablement prévisible » prévue dans la loi fédérale était inconstitutionnel.

Les libéraux ont réclamé deux délais – le premier en invoquant la campagne électorale de l’automne 2019, et le second, à cause de la pandémie. La prorogation d’août dernier a fait mourir C-7 au feuilleton sans qu’il ne soit débattu ou étudié.

« La pandémie de COVID-19 a entraîné des défis sans précédent pour tous les Canadiens. Cela comprend l’interruption du processus législatif de révision des modifications proposées à la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir », a argué le ministre Lametti par voie de communiqué.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à apporter les modifications nécessaires à la loi fédérale sur l’aide médicale à mourir. David Lametti, ministre fédéral de la Justice, dans un communiqué

Les néo-démocrates et les bloquistes avaient réservé un accueil favorable à la mesure législative C-7. Dans les banquettes conservatrices, les députés étaient plus divisés ; l’ancien chef Andrew Scheer avait été le seul à déclarer en campagne électorale qu’il porterait la décision Truchon en appel s’il était porté au pouvoir.