Maladie de Lyme: le rapport sur la forme controversée retardé à l’an prochain

Un rapport visant à fournir des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux sur la forme dite chronique de la maladie de Lyme, qui fait l’objet de controverses, est reporté d’au moins six mois, a confirmé l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) à La Presse.