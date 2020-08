Hôpital d'Amqui: un deuxième chirurgien pratiquera des césariennes

Voilà plus d'un an que les élus et la population de La Matapédia l'attendaient. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un nouveau chirurgien général qui pratique des césariennes se joindra à l'autre chirurgien déjà en poste depuis quelques années à l'hôpital d'Amqui. Le Dr Khaled Amad entrera en fonction le 20 juillet.