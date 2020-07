La reprise des chirurgies se poursuit au Québec après les reports causés par la pandémie. La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) rapporte que le niveau d’activité est de 66 % en juillet, au-delà de ses attentes. Elle dit que les chirurgiens mettent les bouchées doubles pour en faire un maximum avant une possible 2e vague à l’automne.

Stéphanie Marin

La Presse canadienne

En entrevue vendredi, la présidente de la FMSQ, Diane Francœur, était heureuse de constater que la cible établie de 50 % avait été dépassée.

Fin juin, le niveau d’activité des chirurgies avait même atteint 75 %, dit-elle.

La reprise a toutefois été ardue, comme dans les autres provinces : elle croit qu’il faudra probablement deux ans pour rattraper le retard et revenir aux niveaux d’avant la pandémie.

Dès mars, de nombreuses chirurgies non urgentes – par exemple, aux genoux ou aux hanches – ont été annulées ou reportées pour délester un maximum de lits d’hôpitaux pour qu’ils soient prêts à accueillir des patients atteints de la COVID-19.

Cette demande de la ministre de la Santé, qui était alors Danielle McCann, a tout changé pour les départements de chirurgie.

Difficile de maintenant rattraper le retard quand il manquait déjà de personnel pour les salles d’opération avant la COVID, souligne Mme Francœur. Les listes d’attente se sont allongées et il manque toujours de personnel : la formation des infirmières en salle d’opération est précise et longue, dit la présidente qui souligne aussi que du personnel a été réaffecté ailleurs pendant la pandémie et que d’autres sont tombés malades.

Le personnel médical qui a travaillé d’arrache-pied au printemps a maintenant besoin de vacances, ce qui fait aussi en sorte que les activités n’ont pas atteint de plus hauts niveaux.

Il y a eu d’autres embûches au retour à la normale : des réserves de médicaments nécessaires en chirurgie, dont des anesthésiques, ont dû être utilisées pour les patients atteints de la COVID, et le manque d’équipement de protection personnelle a aussi nui.

Le taux de 66 % est une moyenne provinciale : certaines régions ont réussi à reprendre un niveau d’activités plus élevé, par exemple, la région de Chaudière-Appalaches avec 81 %, alors que d’autres comme la Côte-Nord ont rencontré plus de difficultés, avec 32 %.

À Montréal, là où il y a le plus d’hospitalisations de patients atteints de la COVID, le taux est actuellement de 63 %.

La présidente n’a pas pu évaluer de combien de semaines allait se prolonger l’attente de ceux qui se trouvent sur les listes d’attente : les données compilées par le ministère de la Santé font état du nombre de chirurgies réalisées et non de la durée, a-t-elle expliqué.

La menace d’une seconde vague cet automne inquiète, et les chirurgiens veulent mettre les bouchées doubles cet été, rapporte Mme Francœur.

Pour y arriver, les chirurgiens rétablissent leur ordre de priorités sur les listes d’attente et des ententes ont aussi été conclues entre le ministère de la Santé et des cliniques privées ayant des salles d’opération afin d’augmenter la cadence. Les hôpitaux gardent les cas les plus compliqués.

Près de 600 chirurgies ont été réalisées dans des cliniques privées jusqu’à maintenant en juillet, a déclaré Mme Francœur, et d’autres l’ont été auparavant.