Voilà plus d'un an que les élus et la population de La Matapédia l'attendaient. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent confirme qu'un nouveau chirurgien général qui pratique des césariennes se joindra à l'autre chirurgien déjà en poste depuis quelques années à l'hôpital d'Amqui. Le Dr Khaled Amad entrera en fonction le 20 juillet.

Le Soleil

En juin 2019, les élus de La Matapédia avaient dénoncé la rupture de services en obstétrique qui survenait toutes les deux semaines à l'hôpital d'Amqui parce que l'un des deux chirurgiens, qui venait d'entrer en poste, refusait de pratiquer des césariennes. Les maires de la MRC et la préfète Chantale Lavoie avaient lancé un cri du coeur auprès du CISSS afin de trouver une solution immédiate.

