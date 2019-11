Le cancer demeure la première cause de décès au Canada

«En ce monde, rien n’est certain, à part la mort et les impôts», disait Benjamin Franklin. C’est d’ailleurs le sujet du plus récent rapport de Statistique Canada sur le nombre de décès qui va en augmentant au pays. Ce qui n’est pas une surprise puisque la population augmente chaque année tout comme la proportion de citoyens âgés de 65 ans et plus.