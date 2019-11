(Montréal) Au lancement de sa campagne de financement « Mémo-mamo », samedi, la Société canadienne du cancer dit porter cette année une attention particulière aux femmes pauvres et issues de l’immigration, encore trop nombreuses à ne pas se soumettre à un test périodique de dépistage du cancer du sein.

La Presse canadienne

Les quinquagénaires et sexagénaires sont invitées à passer une mammographie tous les deux ans afin de détecter le plus tôt possible ce cancer, qui est le plus fréquent et le deuxième plus meurtrier chez les femmes.

Or, plus du tiers des Québécoises âgées de 50 à 69 ans ne participent pas au Programme de dépistage de cancer du sein (PQDCS), dont les lettres servent d’ordonnances afin de prendre rendez-vous gratuitement pour une mammographie.

À Montréal, cette proportion passe à une femme sur deux, ce qui porte la Société canadienne du cancer (SCC) à s’intéresser à la barrière de la langue, au manque de littératie et aux autres obstacles à ses messages de sensibilisation.

La SCC compte dorénavant adapter ses efforts pour mieux atteindre les femmes « issues de communautés ethnoculturelles et de statut socio-économique faible », entre autres, pour adresser leurs craintes et pour faciliter leur compréhension du matériel envoyé par le Programme québécois de dépistage du cancer du sein.

Quelque 27 000 Canadiennes, dont 6600 Québécoises, reçoivent un diagnostic de cancer du sein chaque année. Lorsque le traitement est entamé aux stades 0 ou 1 du cancer, le taux de survie relative à cinq ans passe pratiquement à 100 %.

Dans le cadre de la campagne « Mémo-mamo », des porte-clés illustrant la taille des lésions décelées à l’aide d’une mammographie comparativement à un auto-examen seront vendus jusqu’au 10 janvier au coût de 5 $ dans les pharmacies Jean Coutu du Québec.