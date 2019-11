(Montréal) Des préposés aux bénéficiaires, qui gagnent souvent 13 $ ou 14 $ l’heure dans des résidences privées pour personnes âgées, demandent au gouvernement Legault d’adopter un décret pour leur assurer des conditions de travail minimales.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Des propositions à cet effet seront soumises aux 1200 délégués de la FTQ qui se réuniront en congrès, à la fin du mois.

Ces préposés aux bénéficiaires travaillent dans des résidences pour aînés qui appartiennent à des entreprises privées comme Chartwell ou les Résidences Soleil. Les préposés y gagnent environ 13,50 $ l’heure. Il existe une pénurie de préposés aux bénéficiaires.

Le Syndicat québécois des employés de service, qui est affilié à la FTQ, et qui représente ces travailleurs dans 130 résidences pour aînés, demande donc au gouvernement Legault de les soumettre à la Loi sur les décrets de convention collective.

Ces décrets, qui existent déjà dans des domaines comme les agences de sécurité et l’entretien d’édifices publics, permettent d’accorder des conditions de travail minimales aux travailleurs touchés qu’ils soient ou non syndiqués.

En entrevue avec La Presse canadienne mardi, la présidente du SQEES, Sylvie Nelson, a fait valoir que ces travailleurs ont des conditions de travail « abominables » et vivent une surcharge de travail à cause de la pénurie. Et le taux de roulement y est important.