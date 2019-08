Xanax: le nouvel ennemi public

Les autorités policières et les médecins québécois sont préoccupés par la montée du Xanax, un médicament contre l'anxiété qui est de plus en plus détourné vers le marché noir et contrefait dans des laboratoires clandestins contrôlés par le crime organisé.

« Ça nous inquiète autant que le fentanyl, dit M. Théberge. Le fentanyl inquiète à cause de sa puissance ; le Xanax inquiète parce que les jeunes le consomment, que c'est banalisé et qu'on le retrouve de plus en plus contrefait. »

« Le Xanax, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est quelque chose qui est inquiétant au Québec. Il y en a de plus en plus », affirme à La Presse le sergent Jacques Théberge, spécialiste des drogues de synthèse à la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

« Le Xanax est un dépresseur, alors les effets sont très proches de ceux de l'alcool. On est ramolli, on a une certaine distance avec la réalité et les émotions, on est plus relax. Des gens deviennent plus désinhibés, un peu high », explique Marie-Ève Goyer, chef médicale des continuums en dépendance et en itinérance au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

Comme le Valium, l'Ativan et le Rivotril, le Xanax et ses génériques font partie de la famille des benzodiazépines. Ils sont surtout prescrits contre l'anxiété et les troubles du sommeil. Ce n'est pas d'hier que ces médicaments sont consommés à des fins récréatives, notamment par les jeunes.

Des analyses de Santé Canada menées sur des comprimés saisis montrent en effet que ce qu'on vend comme du Xanax au Québec n'en est plus vraiment. L'alprazolam vient loin dans la liste des substances détectées, derrière des composés comme le flubromazolam, la cyproheptadine, la doxépine, l'étizolam ou le flualprazolam. Bref, on mélange allègrement des médicaments contre les allergies avec des antidépresseurs et des dérivés de l'alprazolam souvent plus puissants que celle-ci. Certains comprimés contenaient aussi de la cocaïne et des amphétamines. Du fentanyl a été trouvé dans des comprimés de l'Ouest canadien, mais pas au Québec.

« Le problème est que l'ingrédient actif du Xanax, l'alprazolam, n'est plus le seul qu'on retrouve dans les comprimés contrefaits », explique Mélanie Perrier, caporale au service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé à la GRC.

« On se retrouve avec plein de cas de figure où des gens pensent prendre une substance X, mais prennent en fait la substance Y, perdent complètement la carte et se retrouvent à l'urgence. On trouve plein d'affaires dans leur urine et les gens sont surpris. »

Urgences-santé a vu ses interventions liées au Xanax plus que doubler en deux ans, passant de 43 en 2016 à 96 l'an dernier. Au 1 er août de cette année, on en comptait 62. Un cas est comptabilisé à partir du moment où le mot « Xanax » est prononcé lors de l'appel au 911.

Le fabricant du Xanax, la multinationale Pfizer, tient à rappeler que le médicament est indiqué pour le « soulagement à court terme des symptômes d'anxiété excessive » et non contre « l'anxiété ou la tension associée au stress de la vie quotidienne ». Dans un courriel à La Presse, l'entreprise a rappelé que le Xanax doit toujours être consommé sous la supervision d'un professionnel de la santé.

Les comprimés de Xanax sont omniprésents et faciles à commander sur le web profond (dark Web). « Le king du Xanax contrefait sur le dark Web était québécois, mais il a pris sa retraite », affirme une source bien au fait de ce qui s'y vend et qui n'a pas voulu être nommée. On trouve aujourd'hui au moins une centaine de vendeurs canadiens sur les marchés illicites en ligne. Une dose de Xanax s'y vend moins d'un dollar. On y affiche des comprimés contenant jusqu'à 7,5 mg d'ingrédient actif, alors que le contenu des comprimés en pharmacie varie entre 0,25 et 2 mg.

« La conséquence est la même que pour les opioïdes. On s'en va vers l'inconscience, ensuite on peut avoir un arrêt respiratoire, puis un arrêt cardiaque. »

« Au courant de la dernière année, des avis de santé publique ont émergé à Gatineau, en Estrie, un peu partout », dit la caporale Perrier. Devant la vague, la GRC veut que le sujet soit mieux connu. En septembre, des policiers se rendront à un congrès sur la médecine d'urgence en région qui se tiendra aux Escoumins, sur la Côte-Nord, pour discuter du Xanax.

« Ça touche notre jeunesse. Il est important d'informer les parents, mais aussi les jeunes eux-mêmes, de la consommation de ces substances. Il faut que les gens comprennent que ce ne sont pas des bonbons », dit la caporale Perrier.

« L'héroïne des benzodiazépines »

Le Xanax agit en ralentissant l'activité du cerveau. En soi, il comporte des risques de surdose plus faibles que ceux des opioïdes. Mais les comprimés contrefaits et les mélanges changent la donne. Le cocktail Xanax et alcool, deux dépresseurs, est particulièrement explosif puisque les deux drogues entrent en synergie. Élocution lente et difficile, étourdissements, fatigue et confusion sont le lot des consommateurs. Les pertes de mémoire sont fréquentes. La consommation peut mener au coma, à des arrêts respiratoires ou cardiovasculaires et à la mort.

La Dre Marie-Ève Goyer souligne que, parmi la famille des benzodiazépines, le Xanax est particulièrement traître. « Le Xanax, c'est l'héroïne des benzodiazépines. C'est un médicament qui fait un effet rapide, mais qui s'estompe vite. Ça fait que vous avez besoin d'en reprendre rapidement pour retrouver l'effet », dit celle qui reçoit de plus en plus de patients, notamment des jeunes, aux urgences de l'hôpital Notre-Dame.

Les problèmes de dépendance qu'il crée sont bien documentés. « Un effet fort et rapide, c'est tout ce dont vous avez besoin pour devenir accro, dit-elle. C'est un mécanisme pavlovien de récompense instantanée. » Le Xanax crée aussi une accoutumance, si bien qu'il faut en consommer de plus en plus pour ressentir les mêmes effets. Son sevrage, difficile et dangereux, doit parfois être fait sous supervision médicale.

- Avec la collaboration de Daniel Renaud, La Presse

Une nouvelle drogue du viol ?

Le Xanax a peut-être contribué à l'agression sexuelle de deux adolescentes. Selon des documents judiciaires récents obtenus par La Presse, une jeune fille de 13 ans aurait été violée et son amie de 14 ans aurait subi des attouchements sexuels non désirés au cours d'une soirée où les deux adolescentes avaient consommé du Xanax et de l'alcool. L'adolescente violée a ensuite subi un « black-out » et a été retrouvée inconsciente dans un banc de neige par un policier, selon les documents.

« Je ne suis pas surprise de voir un dossier comme ça. On a affaire à une substance de la famille des dépresseurs. On est dans la même catégorie d'effets que le GHB ou l'alcool », indique Mélanie Perrier, caporale au service de sensibilisation aux drogues et au crime organisé à la GRC, qui estime qu'il est possible que le Xanax s'impose comme une nouvelle « drogue du viol ».

Un médicament surprescrit ?

Le Xanax est trop et mal prescrit au Québec, selon la Dre Marie-Ève Goyer, chef médicale des continuums en dépendance et en itinérance au CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal.

« Le Xanax devrait être donné de façon temporaire pour certaines problématiques spécifiques. Vous avez été victime d'un vol, vous êtes anxieux et vous ne parvenez pas à dormir, et on vous prescrit ça pour deux ou trois semaines, un mois au maximum. Mais ce n'est pas du tout l'utilisation qui en est faite au Québec actuellement. On le prescrit trop longtemps, notamment à des personnes âgées qui ont des problèmes de sommeil », dénonce la spécialiste.

« Est-ce qu'à un moment donné, à force de surprescrire, on se ramasse avec du monde dépendant qui finit par se tourner vers le marché illicite ? », s'interroge la spécialiste.

Les ordonnances de Xanax et de ses génériques sont en légère baisse au Québec. En 2018, 33 122 personnes se sont partagé 342 208 ordonnances, contre 378 334 ordonnances 10 ans plus tôt (une baisse d'environ 10 %).

Hip-hop, pendentifs, gâteau et surdoses

On les appelle « xannies », « xanbars », « handlebars » ou « benzos » (en référence à la famille des benzodiazépines). Sur le web, une véritable sous-culture encourage et banalise la consommation de Xanax, un médicament au potentiel pourtant meurtrier qui a déjà tué son lot d'artistes. « Quand quelque chose est promu par des célébrités, les jeunes deviennent curieux. Ils voient la célébrité qui ne semble pas avoir de problèmes et se disent qu'ils peuvent aussi essayer. C'est malheureux », indique la caporale Mélanie Perrier, de la GRC.

Bijoux et t-shirts

Porte-clés, bagues et étuis de téléphones intelligents affichant l'image de pilules de Xanax. Pendentifs illustrant la molécule de l'alprazolam, ingrédient actif du médicament. Verres sur lesquels on peut lire « Xanax smoothie ». T-shirts qui clament « I love Xanax » ou « Calm down - take a Xanax ». Sur le site de vente en ligne Etsy, les articles qui glorifient le fameux anxiolytique sont légion.