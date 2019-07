 Les réseaux sociaux et la télévision seraient liés à la dépression chez les adolescents 

Dans leur recherche, Patricia Conrod, professeure de psychiatrie à l'Université de Montréal (UdeM) et au CHU Sainte-Justine, et Elroy Boers, chercheur postdoctoral au département de psychiatrie de l'UdeM, ont étudié quatre types d'activités sur écran : les réseaux sociaux, la télévision, les jeux vidéo et la navigation sur l'ordinateur. Les résultats montrent que ce n'est pas le temps passé devant l'écran qui augmente la dépression. En effet, les jeux vidéo et la navigation sur l'internet ne seraient pas des activités liées à une augmentation des cas de dépression à l'adolescence, contrairement aux réseaux sociaux et à la télévision.

L'étude, publiée dans la revue scientifique JAMA Pediatrics, regroupe les données de 3826 adolescents canadiens de 12 à 16 ans. Durant quatre ans, ces jeunes devaient évaluer leur temps passé devant l'écran pour chacun des quatre types d'activités. Ils devaient aussi remplir des questionnaires concernant divers symptômes dépressifs, comme les pensées suicidaires, la tristesse et le désespoir.

L'analyse des données de ces adolescents démontre un effet linéaire. « S'il y avait une augmentation de l'usage, on voyait une augmentation des symptômes de dépression, alors que s'il y avait une diminution de l'usage, on notait une réduction des symptômes », rapporte Patricia Conrod.

Estime de soi et chambre d'écho

Dans leur étude, les chercheurs ont mis à l'épreuve trois hypothèses pour expliquer le lien avec la dépression. La première considérait l'effet de la réduction des activités physiques due au temps passé devant l'écran, mais les résultats n'appuyaient pas cette hypothèse. Les données indiquaient davantage un lien avec la deuxième hypothèse : la diminution de l'estime de soi. « Ce qui est particulier dans le cas de la télévision et des réseaux sociaux, c'est que les jeunes partagent et regardent du contenu qui implique d'autres jeunes qui sont dans des situations plus favorables que la leur. Plus ils passent de temps devant ces deux types de plateformes, plus leur estime de soi diminue. Ça pourrait expliquer la relation entre ces deux types de plateformes et les symptômes de dépression », avance la professeure.

Les résultats de l'étude montrent aussi que les réseaux sociaux pourraient augmenter les symptômes de dépression chez ceux qui en souffrent déjà. Ces observations indiquent un lien avec la troisième hypothèse, celle des « spirales qui se renforcent ». « On pense que c'est lié au fait que les algorithmes des réseaux sociaux présentent du contenu en lien avec votre comportement. Le contenu que vous choisissez influencera le contenu qui vous sera envoyé par la suite. Cet aspect des réseaux sociaux renforcera le risque chez les jeunes », analyse Patricia Conrod.

La professeure espère que les résultats pourront aider à prévenir la dépression.

« On pourrait aider les jeunes à mieux comprendre l'incidence potentielle des types de contenus sur leur santé mentale et leur estime de soi, ou les aider à avoir une perspective plus équilibrée sur les images et le contenu présenté. »