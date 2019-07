Examen d'une patiente enceinte: «Comme si je venais de vivre un viol»

C'est dans cet état que le D r Allan B. Climan a laissé sa patiente*, après une visite de contrôle pour sa deuxième grossesse en 2015. Celle-ci a immédiatement porté plainte auprès du Collège des médecins du Québec. Reconnu coupable de paroles déplacées ou à caractère sexuel, le D r Climan a été radié deux ans, en plus d'avoir à payer une amende de 2500 $. Il en appelle de la décision et n'a pas souhaité faire de commentaires.

Lors de leur première rencontre, les commentaires déplacés que le médecin fait à la plaignante et à son conjoint - sur son « joli petit corps », sur la sexualité qui ne sera plus pareille pour le mari - n'ont pas suffi à les faire fuir. « Mon mari et moi, on s'est regardés et on s'est dit : "Est-ce qu'on continue avec ce médecin-là ?" » La recherche d'un médecin pratiquant des AVAC avait été tellement longue qu'ils ont décidé de rester.

L'examen physique a tourné au cauchemar. « Il a inséré des doigts dans mon vagin sans m'avertir. Je n'étais pas prête. Il a dit : "Ben là ! Qu'est-ce que vous pensez que j'allais faire ?" » La patiente lui a répondu qu'elle était prête à collaborer à l'examen, mais qu'elle aimerait être prévenue avant. Le médecin a de nouveau inséré ses doigts sans l'avertir. « Il a fait une vérification intérieure, très brusque, se remémore-t-elle. J'étais tendue, mal à l'aise, pas bien. »

Le médecin lui a dit que son vagin contracté était peut-être agréable pour son mari pendant l'acte sexuel, mais qu'il l'empêchait de faire son examen. Il lui a dit de se détendre. Elle a répondu : « Non, arrêtez, vous me faites mal. » Il a donc enlevé sa main et lancé : « Vous voulez avoir un accouchement vaginal et vous n'êtes même pas capable de passer un examen avec mes doigts. »

La plaignante, les pieds dans les étriers, nue et vulnérable sous un drap médical, avait la chair de poule. « Je me sens comme si je venais de vivre un viol un petit peu. »

Il lui faudra au moins un an pour comprendre qu'elle a vécu des violences obstétricales et gynécologiques.

Consentement éclairé

Ce type de violences se déroule dans une salle d'accouchement ou entre les étriers d'un cabinet gynécologique. Martin Winckler, médecin français qui a cessé de pratiquer avant de s'installer à Montréal, auteur des Brutes en blanc, a recueilli de nombreux témoignages.