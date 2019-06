 Institut Douglas: inquiétude autour d'un programme pour enfants vulnérables 

« Le ministère [de la Santé et des Services sociaux] a reçu une demande pour améliorer la sécurité dans l'ensemble du Douglas, et le dossier est sous analyse », a confirmé à La Presse Alexandre Lahaie, attaché de presse de Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux. « La sécurité du personnel et des patients doit toujours primer. »

Au pavillon Lyall, qui accueille de jour 24 enfants aux troubles de comportement trop aigus pour qu'ils soient scolarisés, rien ne va plus, selon nos sources, qui ont réclamé la confidentialité par crainte de conséquences négatives sur leur carrière.

Ces personnes nous ont manifesté leur vive inquiétude que des cohortes d'enfants assistent depuis des années, à répétition, aux crises d'autres enfants et à des interventions physiques souvent faites sous leurs yeux pour calmer le jeu.

Or, ces enfants de 6 à 12 ans qui voient tout cela ont déjà une santé mentale fragile, insiste-t-on. Ils sont nombreux à avoir été admis au Douglas en raison de problèmes anxieux graves. Beaucoup ont déjà souvent subi de la violence à la maison, certains présentent des symptômes de chocs post-traumatiques et viennent de familles très hypothéquées.

En raison d'un manque de personnel, lorsqu'un enfant était en crise et qu'une intervention physique était requise pour le contrôler, cela se faisait jusqu'à ce printemps « non pas en isolement, mais devant les autres enfants », relève, elle aussi, Josée Asselin, représentante nationale de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux.

Des « codes blancs » utilisés lors de crises violentes « sont déclenchés plusieurs fois par jour », poursuit Mme Asselin, ajoutant que, depuis 2017, la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail s'est penchée à trois reprises sur le pavillon.

Ces situations répétitives de violence « auraient pu être prévenues si du personnel formé était en place », croit Mme Asselin.

Le manque de personnel a fait fermer le pavillon pendant trois jours au printemps. Il a rouvert après que l'administration eut fait appel à des préposés aux bénéficiaires, qui ont fait leur possible, dit Mme Asselin.