Préposés aux bénéficiaires: jusqu'à 100 patients par jour

Des préposés aux bénéficiaires peuvent se voir confier jusqu'à 100, et parfois dans certains cas particuliers, jusqu'à 200 clients durant leur quart de travail de jour.

C'est l'une des réponses étonnantes d'un sondage mené par la Centrale des syndicats nationaux (CSN) auprès de 8500 préposés aux bénéficiaires, et dont les résultats ont été envoyés aux médias vendredi.

En moyenne, 61 % des répondants ont affirmé s'occuper de six à 16 clients par quart de travail de jour mais ce chiffre peut atteindre 100, et même parfois 200, « dans certains contextes », selon le questionnaire.

La situation serait telle, en particulier dans les centres hospitaliers de soins de longue durée (CHSLD), que 80 % des préposés aux bénéficiaires disent être en situation de tension au travail et 74 % en détresse psychologue.

En raison d'une surcharge de travail, 94 % des répondants affirment être constamment pressés par le temps alors que 7 % seulement disent pouvoir accomplir toutes les tâches que leur employeur leur demande.

Les préposés jugent que les conséquences de la charge de travail sur les patients sont, entre autres :

• des cloches qui sonnent sans cesse (74 %)

• une hausse des situations à risque telles les chutes (72 %)

• des soins d'hygiène qui ne sont pas réalisés aussi souvent qu'ils le devraient (68 %)

• des résidents qu'on devrait lever mais qui restent couchés (60 %)

• des délais de réponse qui entraînent des chutes (55 %)

• des culottes d'incontinence qui ne sont pas changées lorsque nécessaire (50 %)

• des résidents qui ne peuvent terminer leur repas ou qui ne mangent pas à leur faim (27 %)

Seulement 22 % des répondants affirment avoir suffisamment de temps pour donner les bains, 33 % pour effectuer une toilette partielle, 38 % pour distribuer les repas et 34 % pour habiller les bénéficiaires.

Seulement 16 % des répondants disent parvenir, sans exception, à donner un bain par semaine et 11 % indiquent que les culottes d'incontinence ne sont pas disponibles en quantité suffisante.

Les patients visités d'abord

Près de 60 % des répondants affirment qu'il existe, dans leur milieu de travail, une règle non écrite faisant en sorte qu'ils doivent faire en priorité des patients qui reçoivent la visite de membres de leur famille.

En plus, 42 % disent devoir travailler durant leur pause et 23 % affirment effectuer des tâches pour lesquelles ils ne sont pas rémunérés. Et 29 % d'entre eux disent avoir été menacés de sanctions disciplinaires s'ils refusaient d'effectuer des heures supplémentaires.

Le sondage révèle également que 15 % des préposés sondés disent que leur charge de travail s'est alourdie depuis la réforme Barette, notamment en raison d'un manque de personnel (91 %), de l'alourdissement de la clientèle (90 %) et de violence de la clientèle ou de son entourage (50 %).

Enfin, 90 % des préposés croient que l'amélioration des conditions de travail passe par l'embauche de personnel et 87 % pensent qu'il faut réduire la charge de travail.

Les responsables de la CSN doivent commenter ce sondage lors d'une conférence de presse dimanche matin, à Montréal.

L'échantillonnage

• Les 8500 répondants représentent plus de 20 % des 41 500 préposés aux bénéficiaires à l'emploi dans les établissements publics et privés subventionnés.

• Le nombre des répondants varie d'une région à l'autre. Par exemple, 10 % des répondants sont de Montréal et 44 % du Saguenay-Lac-Saint-Jean

• 54 % des répondants travaillent en CHSLD, 34 % en milieu hospitalier et 3 % en santé mentale.

• La majorité des répondants sont des femmes (88 %)

• 43 % des répondants occupent un poste à temps plein

• 57 % travaillent de jour