 Crise des opioïdes: le Canada au deuxième rang des pays les plus touchés 

Plus de 10 000 morts dues à une surdose d'opioïdes sont survenues au Canada entre janvier 2016 et septembre 2018.

Nicolas Bérubé

La Presse La Presse Suivre @nberube Les morts dues aux opioïdes sont en hausse dans le monde, et le Canada arrive au deuxième rang des pays les plus touchés, tout juste derrière les États-Unis et devant l'Estonie, révèle un nouveau rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dévoilé hier.

Mesures urgentes Plus de 10 000 morts dues aux surdoses d'opioïdes sont survenues au Canada entre janvier 2016 et septembre 2018. C'est ce que révèle un nouveau rapport de l'OCDE, qui exhorte les gouvernements à « traiter l'épidémie des opioïdes comme une crise de santé publique et [à] améliorer les traitements, les soins et l'aide pour des personnes dépendantes ». Au pays, le nombre de morts par 100 000 habitants est passé de 8,4 en 2016 à 11,8 à la fin de 2018, relève le rapport, qui rappelle que l'abus d'opioïdes a également un « impact important sur les services de santé, les hospitalisations et les consultations dans les services d'urgence ».

Données « pas surprenantes » Ces nouvelles données ne sont « pas surprenantes », et la hausse pourrait très bien se poursuivre, signale Jean-Sébastien Fallu, professeur à l'École de psychoéducation de l'Université de Montréal et spécialiste en toxicomanie. « Est-ce qu'on a atteint un plateau ? Je ne pense pas », dit-il, ajoutant que le problème est typiquement nord-américain. « J'arrive d'un congrès au Portugal, et nous étions une grosse délégation canadienne, justement à cause de cela. Les Européens nous disaient qu'ils ne connaissent pas ce phénomène-là chez eux. » Hausse de 177 % aux États-Unis Entre 2011 et 2016, dans les 25 pays de l'OCDE pour lesquels on dispose de données, le nombre de morts liées à la consommation d'opioïdes a augmenté de plus de 20 %, principalement en raison de la hausse de 177 % observée aux États-Unis. Une situation « favorisée par la hausse des prescriptions abusives ou non d'opioïdes à des fins antalgiques et le trafic de drogue, peut-on lire. Les gouvernements devraient revoir la réglementation applicable, dans la mesure où, depuis la fin des années 90, les industriels minimisent systématiquement les effets néfastes des opioïdes ».

La naloxone est un antidote aux opioïdes qui peut sauver la vie d'une personne en surdose.