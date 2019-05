Opérations en clinique privée: le projet pilote prolongé d'un an

Le projet expérimental permettant à trois cliniques privées de procéder à des opérations dans la région de Montréal sera prolongé d'un an, jusqu'en mai 2020.

C'est ce que vient d'annoncer Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux.

Depuis mai 2016, 50 000 personnes qui attendaient depuis plus de six mois dans le réseau public pour une opération d'un jour ont été opérées au Centre de chirurgie Rockland MD, à la Clinique Chirurgie Dix30 ou au Groupe Opmédic inc.

Il s'agit de chirurgie générale, de chirurgie vasculaire, de gastroentérologie, de gynécologie ou d'ophtalmologie.

« Notre priorité est d'offrir un accès plus rapide à des soins et des services sociaux de qualité », déclare Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux.

En prolongeant d'un an les opérations dans ces trois cliniques, Mme McCann estime que cela assure une accessibilité accrue des services pour les citoyens de la Montérégie, de Montréal, de Laval, des Laurentides et de Lanaudière.

La prolongation du projet pilote permettra en outre, dit le ministère de la Santé, d'avoir plus de données fiables pour pouvoir comparer les coûts liés aux chirurgies dans le système public par rapport à celles qui se font dans des cliniques privées.