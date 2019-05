Une levée des limitations d'exercice recommandée pour Pierre Mailloux

La Presse Canadienne

Montréal

Le Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec recommande le maintien de la limitation permanente d'exercice de la psychiatrie qui a été imposée au docteur Pierre Mailloux pour les enfants âgés de 12 ans et moins, mais recommande qu'une telle limitation soit levée pour les adolescents âgés de 13 ans et plus.