L'excès de poids bientôt la deuxième cause de cancer au pays

L'étude de ComPaRe, « Canadian Population Attributable Risk of Cancer » (risque attribuable du cancer chez la population canadienne), a été menée par la Société canadienne du cancer en collaboration avec une équipe pancanadienne d'experts. L'étude a estimé les fardeaux actuels et futurs de plus de 30 types de cancers causés par plus de 20 facteurs de risque. Selon l'analyse, 4 cas de cancer sur 10 peuvent être prévenus, soit environ 70 200 cas par année au pays. « On ne peut plus douter que le mode de vie a un impact sur le taux de cancer », souligne le porte-parole de la Société canadienne du cancer, André Beaulieu.

Tabac, fruits et soleil

Pour l'instant, les cinq principales causes évitables du cancer sont, dans l'ordre, le tabagisme, l'inactivité physique, l'excès de poids, la faible consommation de fruits et le soleil. « Mais pour la première fois, on a montré que l'excès de poids deviendra sous peu la deuxième cause du cancer », affirme le Dr Eduardo Franco, chef du département d'oncologie à la faculté de médecine de l'Université McGill et professeur au département d'oncologie et d'épidémiologie, qui a participé à l'étude. « Auparavant, le tabagisme était LA cause sur laquelle on travaillait pour diminuer les cas de cancer. Mais actuellement, le tabagisme est en baisse. Et on voit qu'on devra travailler aussi ailleurs, notamment sur l'excès de poids, l'activité physique et l'alimentation », ajoute M. Beaulieu.

Les risques de l'obésité

Actuellement, plus d'un Canadien adulte sur deux présente un excès de poids. L'excès de poids inclut les personnes souffrant d'embonpoint et d'obésité, soit celles présentant un indice de masse corporelle d'au moins 25 kg/m2. Ces personnes sont plus à risque de développer au moins 13 types de cancer différents, dont le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de l'endomètre et le cancer de l'oesophage. Le Dr Franco explique que l'obésité agit un peu comme un « précurseur de stimulation hormonale » et que plusieurs cancers sont justement sensibles aux hormones. « Donc les personnes obèses sont plus à risque de développer un cancer », dit-il.