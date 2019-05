On a beaucoup dit, au cours des derniers jours, que la santé mentale avait été traditionnellement moins bien financée que la santé physique. Pourtant, les reportages sur l'épuisement professionnel, la détresse psychologique, l'anxiété sont nombreux.

À l'occasion du lancement de la Semaine de la santé mentale, lundi, au cours d'une conférence de presse, des groupes de différents horizons ont soulevé des initiatives variées pour améliorer la santé mentale en milieu de travail, chez les étudiants, les agriculteurs et autres.

Parmi ces initiatives, on note celle des travailleurs de rang qui, comme les travailleurs de rue, vont sur le terrain, soit pour eux dans les champs, à la rencontre d'agriculteurs qui éprouvent des difficultés, de la détresse.

Jaclin Bisaillon, du groupe Au coeur des familles agricoles, a expliqué que six de ces travailleurs de rang étaient présents au Saguenay-Lac Saint-Jean, en Montérégie, en Mauricie, dans les Cantons de l'Est, dans le Centre-du-Québec et dans le Bas-Saint-Laurent-Gaspésie.

Durant l'année 2018 seulement, le groupe a reçu 1600 appels d'aide - pour 40 000 producteurs agricoles au Québec. Et, contrairement à bien des groupes qui font de la relation d'aide, ce sont majoritairement des hommes qui appellent, soit 54 %.