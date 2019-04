Santé mentale: un filet de sécurité pour les personnes en crise

Arrivés sur scène 30 minutes plus tôt ce matin-là, les policiers du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et les ambulanciers d'Urgences-santé surveillent la scène. C'est une amie de la jeune femme qui a alerté les autorités. Elle s'inquiète de sa copine qui « ne va pas bien ».

La jeune femme est affalée sur le sofa de son salon. Les cheveux en bataille. L'air hagard. Elle fixe le vide et écrase une cigarette dans un cendrier qui aurait dû être vidé depuis longtemps. Blotti contre sa maîtresse, un chat gris et gras observe la scène. Un immense chien fait les cent pas dans le petit logement, plongé dans l'obscurité.

Dans le salon, la travailleuse sociale Marie-Josée Grand'Maison et le criminologue Nicolas Beaudet, d'UPS-J, discutent doucement avec la jeune femme. M me Grand'Maison lui explique qu'ils sont là parce qu'« elle ne semble pas bien aller » et que des « gens sont inquiets ». La jeune femme pleure. « Je ne suis plus sûre que je suis rationnelle ou non », en se tenant la tête à deux mains et disant ne plus avoir la notion du temps. Au bout de cinq minutes de discussions, M me Grand'Maison dit : « Je te regarde, et tout a l'air difficile. Qu'est-ce que tu en penses de venir avec nous à l'hôpital ? Ça faciliterait la démarche. »

Existant depuis 23 ans, ce service qui relève du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal compte une trentaine d'intervenants, notamment des criminologues, des travailleurs sociaux et des infirmières. Leur mission : intervenir dans des situations de crise auprès de personnes avec un état mental altéré.

La jeune femme refuse. Elle dit qu'elle s'y rendra elle-même plus tard. Les intervenants poursuivent la discussion. M. Beaudet pose délicatement des questions afin d'évaluer le risque suicidaire de la cliente. « Je comprends que tu veuilles te reposer. Que tu es fatiguée. Mais si on va à l'hôpital tout de suite ensemble, ça va être plus facile pour toi », répète M me Grand'Maison. La jeune femme accepte finalement de les suivre. Ils prennent place dans l'ambulance qui les amènera aux urgences, où la patiente sera évaluée, et peut-être hospitalisée. Une intervention de routine pour l'équipe d'UPS-J.

Chef d'administration du programme UPS-J, Chantal Gélinas explique que la mission de l'équipe est « de gérer la détresse invisible ». « Des fois, on amène un client à l'hôpital. Des fois, on les aide à trouver la bonne ressource dans leur milieu. On met en place des services. En gros, on aide à diminuer le phénomène des portes tournantes auxquelles se bute souvent cette clientèle dans le réseau de la santé », résume M me Gélinas.

« On se fait appeler par les policiers, les ambulanciers, les organismes communautaires... » énumère M me Grand'Maison, qui est intervenante à UPS-J depuis 20 ans.

Explosion de la demande

De garde 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'équipe d'UPS-J a vu la demande pour ses services exploser ces dernières années.

« On reçoit maintenant 5000 demandes par année. Le nombre d'interventions terrain a augmenté de 52 % en 10 ans, et le nombre de cas où l'on fait du coaching par téléphone a augmenté de 87 %. » - Chantal Gélinas, chef d'administration du programme Urgence psychosociale-justice

Celle-ci estime qu'une série de facteurs peuvent expliquer cette hausse. « On est de plus en plus connus. Mais les besoins sont aussi de plus en plus là », affirme Mme Gélinas, qui espère prochainement pouvoir augmenter le nombre d'intervenants dans l'équipe afin de répondre à tous les besoins.

Florence Portes, directrice des services aux femmes à la Mission Old Brewery, n'a que de bons mots pour l'équipe d'UPS-J. « Quand une personne se désorganise, ça aide de pouvoir les appeler et avoir des conseils. Et quand une personne se désorganise vraiment beaucoup et qu'on doit la référer à l'hôpital, ça aide d'avoir ces intervenants crédibles pour le faire. Ils nous aident vraiment à plusieurs niveaux », dit-elle.