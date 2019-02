 Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais: départ du PDG 

Le PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais (CISSSO), Jean Hébert, quitte ses fonctions vient d'annoncer Québec. Dans un communiqué, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, annonce la nomination d'une accompagnatrice spéciale qui épaulera la nouvelle PDG par intérim dans ses fonctions.

Depuis au moins un an, plusieurs acteurs des régions isolées de l'Outaouais dénonçaient le manque de services de santé dans leur secteur: bris de service en chirurgie à Maniwaki., manque de chaise d'hémodialyse... Dans un article publié le premier février, La Presse résumait quelques-unes de leurs récriminations.

En décembre dernier, une soixantaine de maires et de citoyens de régions éloignées de l'Outaouais avaient manifesté devant le CISSSO pour dénoncer le manque de service dans leur région. Québec avait aussitôt nommé un mandataire spécial qui a rendu son rapport, au début de février, à la ministre de la Santé. L'accompagnatrice Martine Couture aura justement le mandat d'assurer le suivi des recommandations du mandataire spécial auprès de la nouvelle PDG par intérim, Josée Filion, qui était jusqu'à maintenant présidente-directrice générale adjointe de l'établissement.

« À la suite de l'analyse du rapport du mandataire spécial, nous avons décidé de prendre les mesures qui s'imposent afin de rectifier la situation et de soutenir l'équipe de direction du CISSS. Dans ce contexte, je suis persuadée qu'avec son expérience et son expertise, madame Couture saura contribuer à la mise en oeuvre des mesures de redressement nécessaires. Notre objectif à tous est d'apporter des correctifs efficaces et durables qui permettront d'offrir les meilleurs soins et services possible à la population », affirme la ministre McCann.