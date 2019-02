Prévention du suicide: des familles réclament des actions «rapides»

Des endeuillés du suicide viennent de se regrouper pour demander au gouvernement de François Legault, aux partis de l'opposition et aux autorités du milieu de la santé de travailler ensemble à l'implantation d'une série d'actions «rapides et concrètes» pour prévenir le suicide au Québec.

«On ne veut pas d'une autre série de consultations qui durent trois ou quatre ans si c'est pour que le rapport aboutisse sur une tablette», lance Marlène Gauthier, instigatrice du regroupement des endeuillés du suicide, dont le fils Olivier est mort par suicide à 19 ans.

«Depuis 2005, un grand nombre de recommandations des plans d'action en santé mentale développés par le gouvernement précédent n'ont pas été mises en place.»

Ainsi, la maman d'Olivier et plusieurs autres familles endeuillées du suicide, dont les parents de Lili qui est morte à 13 ans, ont décidé de s'unir dans l'espoir que leur témoignage contribue à prévenir d'autres morts.

Ces familles ne se connaissaient pas jusqu'à récemment, mais elles sont entrées en contact les unes avec les autres après la publication de leur histoire dans La Presse+ et dans d'autres médias.

«Pour nous, il est trop tard, mais on veut juste faire notre part pour que d'autres ne vivent pas ce qu'on a vécu», décrit la maman d'Olivier.

Rencontres avec les élus

À la mi-janvier, le groupe a sollicité - et obtenu - des rencontres avec des représentants de tous les partis politiques du Québec. La nouvelle ministre de la Santé, Danielle McCann, a écouté leurs récits tragiques et leurs recommandations durant une heure et demie. «La ministre a accepté tout de suite de nous rencontrer. Elle nous a prêté une oreille attentive», se réjouit Mme Gauthier.

Lors de ces rencontres, Mme Gauthier a témoigné d'un «immoral laisser-aller dans le système de soins en santé du cerveau [terme qu'elle préfère au terme fourre-tout santé mentale], particulièrement pour les 18 ans et plus dans le Grand Montréal et pour les adolescents en région.»