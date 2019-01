Un voyage au Canada conditionnel à des tests psychologiques

Quand il s'est informé auprès des autorités consulaires canadiennes des formalités à remplir, M. Barbier a appris qu'il devait obtenir une autorisation de voyage électronique (AVE), comme doivent le faire en général depuis 2016 les voyageurs issus de pays pour lesquels on ne demande pas de visa.

Dans ce formulaire, parmi divers renseignements personnels ou de sécurité, on demande entre autres au voyageur s'il a déjà souffert de tuberculose, s'il a déjà été en contact avec une personne atteinte de cette maladie, s'il souffre de syphilis non traitée, de toxicomanie non traitée, d'alcoolisme non traité ou d'un problème de santé mentale non traité. On lui demande aussi s'il est sous traitement médical régulier pour un problème de santé sérieux.

À tout cela, pour lui comme pour sa femme, M. Barbier a répondu que non, qu'il ne souffrait d'«aucun des troubles ci-dessus».

Sa femme a obtenu son AVE sans autre formalité. M. Barbier, lui, s'est fait dire qu'il devrait faire un bilan de santé.

Les examens de trop

Va pour les tests de sang, va pour la radio du poumon. Mais quand on lui a signifié qu'il devrait de surcroît passer des examens psychologiques, M. Barbier a trouvé que c'en était trop.

En plus, souligne-t-il, les tests doivent être faits par un médecin agréé par le Canada. Ils coûtent 195 euros - 295 $ canadiens -, tarif qui n'inclut pas le prix de la consultation ni les coûts de l'hôtel qu'il lui faudrait débourser dans la grande ville européenne où il devrait se rendre.

Par principe, mais «la mort dans l'âme», dit-il, il a décidé de ne pas les subir, ces examens dont il ignore totalement la nature.

Et tant pis pour le voyage au Québec. «Pas envie de me soumettre à cela, et même si je le faisais, je ne serais même pas certain d'être accepté!»