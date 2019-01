Aînés : les signes de troubles mentaux sous-estimés

Deux aînés qui seraient en couple depuis plus de 60 ans ont tenté de se suicider en fin de semaine dernière dans une résidence pour personnes âgées de l'arrondissement Chicoutimi, à Saguenay.

L'homme et la femme, âgés respectivement de 85 et de 81 ans, auraient décidé d'avaler une grande quantité de médicaments. Ils se seraient évanouis.

L'homme aurait repris connaissance plus tard et il semble qu'il ait lui-même appelé les secours, tout en admettant qu'il s'agissait d'un pacte de suicide. Sa conjointe et lui ont été transportés à l'hôpital où ils se portaient mieux mardi matin, semble-t-il.

Le Service de police de Saguenay a ouvert une enquête sur cette triste affaire, notamment pour savoir si des gestes criminels ont été posés. Les enquêteurs attendent que les deux aînés se rétablissent pour les questionner.

Reconnaître les signes

En entrevue, le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide, Jérôme Gaudreault, a fait valoir qu'il y avait souvent «sous-diagnostic ou sous-interprétation des troubles de santé mentale» chez les aînés.

«On a tendance à penser qu'il est plus normal d'être déprimé, par exemple, quand on est une personne aînée, alors que non, dans les faits, les personnes aînées ont aussi droit à leur bien-être physique et mental, et la dépression va se traiter aussi bien si on est une personne aînée que si on est une personne plus jeune. Ce qui est très important, c'est d'être attentif aux signes de détresse particuliers aux personnes aînées, et de leur apporter l'aide et le soutien dont elles ont besoin», a-t-il affirmé.

M. Gaudreault a évoqué comme facteurs de risque l'isolement, les conflits familiaux, la perte du permis de conduire et la perte du conjoint.

«Il faut reconnaître les signes, qu'ils soient directs on indirects, par exemple lorsque la personne va en parler, va utiliser des phrases comme "Bientôt, vous n'aurez plus à vous préoccuper de moi", ou "Je ne serai plus un fardeau"». Des comportements aussi, si la personne a tendance à s'isoler, à abuser de l'alcool ou de médicaments. Et des émotions; si la personne vit de la tristesse, du découragement, de l'agressivité», a-t-il souligné.

Dans ces cas, M. Gaudreault suggère de s'adresser aux ressources compétentes, plus particulièrement au Centre de prévention du suicide (1-866-APPELLE), «qui offre un service à la fois auprès des personnes suicidaires, mais aussi auprès des proches, qui accompagnent une personne qui va moins bien».

M. Gaudreault indique tout de même qu'au Québec, avec environ 12 décès par suicide chez les aînés par tranche de 100 000 habitants, les taux de suicide sont «particulièrement bas» si on se compare aux autres provinces.

Concernant le drame récent au Saguenay, le porte-parole du Service de police de Saguenay, Bruno Cormier, a affirmé qu'une enquête avait été ouverte.

«À la suite de certains propos que l'homme impliqué dans l'événement a tenus, on a ouvert une enquête pour connaître les circonstances», a indiqué M. Cormier.

«On va leur laisser le temps de se rétablir, et on va s'asseoir avec ces gens-là pour tenter de voir exactement ce qui s'est passé», a-t-il ajouté.