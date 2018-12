Les urgences de plusieurs hôpitaux débordent

Le taux d'occupation dépasse les 100 % dans de nombreux centres hospitaliers.

Au CHUL, à Québec, les taux d'occupation des civières sont de 109 %, et de 115 % à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus.

À Montréal, le taux est de 102 % à l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont, et de 139 % à l'Hôpital Fleury.

En Montérégie, on note un taux de 187 % au Centre hospitalier Anna-Laberge, de 145 % à l'Hôpital du Suroit, et de 120 % à l'Hôpital Pierre-Boucher.

Il est de 160 % à l'Hôpital de Thetford Mines, dans Chaudière-Appalaches.

Sauf les cas où les symptômes deviennent graves, particulièrement chez les personnes vulnérables, les autorités médicales suggèrent de ne pas se rendre immédiatement à l'urgence. Rester chez soi, bien s'hydrater et se médicamenter, et se reposer sont les premières actions à prendre. Si les symptômes deviennent plus intenses, on peut contacter Info-Santé au 811, et éventuellement se rendre dans une clinique ou une urgence.