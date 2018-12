Montérégie: McCann prépare un plan pour désengorger les urgences

La Presse rapporte mercredi que le taux d'occupation aux urgences de l'hôpital du Suroît, à Valleyfield, atteignait 300 % mardi matin. Et, à Châteauguay, la situation était à peine mieux, alors que le taux d'occupation était de 226 % à l'hôpital Anna-Laberge. Depuis près d'un mois, l'achalandage aux urgences de ces deux établissements de l'ouest de la Montérégie est presque systématiquement le plus élevé de la province.

« Ce n'est absolument pas une situation qui est tenable, a réagi Mme McCann mercredi. C'est pour ça que je vais vous dire tout de suite qu'on en est train de prendre des mesures aujourd'hui même (mercredi) qui vont avoir un impact. On n'a pas le choix, on ne peut pas laisser l'urgence dans l'état où il est actuellement avec un taux d'occupation si élevé. »

Elle a promis un budget « assez substantiel » pour corriger la situation. Elle a évoqué quelques mesures : ajouter du personnel aux urgences et des lits dans les hôpitaux concernés, acheter des places d'hébergement dans des résidences, augmenter le soutien à domicile et l'offre de sans rendez-vous dans les cliniques médicales.

L'ouest de la Montérégie réclame depuis longtemps un hôpital supplémentaire. Mme McCann en reconnaît la nécessité. Vendredi, elle annonçait sa décision de changer l'emplacement du projet d'hôpital à Vaudreuil. Est-ce que l'ouverture se fera en 2027 comme prévue ? lui a-t-on demandé à plusieurs reprises. « On va le faire dans les meilleurs délais », s'est-elle contentée de répondre. « C'est clair que ça va être le plus court délai possible. »

Ce projet a déjà fait l'objet d'un report. Le printemps dernier, le gouvernement Couillard avait repoussé de 2021 à 2027 l'ouverture du nouvel hôpital.

François Legault, dans l'opposition à l'époque, avait accusé les libéraux d'incompétence. « Un gouvernement de la CAQ fera tout pour accélérer les travaux du nouvel hôpital, tout en désengorgeant l'hôpital du Suroît d'ici là », disait-il de passage dans cette région en mars dernier. « Avec un gouvernement de la CAQ, nous commencerons la construction de l'hôpital dans le prochain mandat. Ce sera concret et irréversible. »