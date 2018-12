Le réseau montréalais de la santé victime d'une attaque informatique

Les sites internet qui couvrent la plus grande partie du système de la santé montréalais sont hors service en raison d'une attaque informatique.

Les organisations touchées sont responsables de délivrer des soins de santé, des services sociaux et des services de protection de la jeunesse à des centaines de milliers de Montréalais.

Les sites des CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal, du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal et du Portail Santé Montréal sont déconnectés. Sur l'île de Montréal, seul le site du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal semble avoir résisté.

« On a un problème avec nos sites web depuis le 29 novembre », a indiqué Jean-Nicolas Aubé, porte-parole du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal. « On a été victimes d'une attaque informatique. » Aucune donnée d'usager n'est en danger, a-t-il ajouté.

La page d'erreur unique qui s'affiche pour tous les sites touchés montre plutôt du doigt des « travaux de maintenance ».

« Nous sommes désolés des inconvénients et sachez que nous travaillons à rétablir le site le plus rapidement possible », continue le message.

Au CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, le porte-parole Hugo Larouche a indiqué qu'une ligne téléphonique est disponible pour les usagers qui cherchent des informations sur les services de santé dans cette partie de la métropole : « Ils peuvent communiquer avec un numéro unique, c'est le 514-336-NORD », a-t-il dit.