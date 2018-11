Vapotage et publicité: des groupes liés à la santé sonnent l'alarme

Ces groupes, dont la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac, exigent une application « ferme » de la loi en vigueur et l'élaboration de règlements visant à assurer que les enfants soient protégés de toute publicité en faveur des cigarettes électroniques.

Le 23 mai dernier, le Canada a adopté la nouvelle Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV). La loi inclut des restrictions sur la promotion des produits de vapotage, interdisant notamment la promotion de produits attrayants pour les jeunes et la publicité faisant la promotion d'un style de vie.

D'autres restrictions sont entrées en vigueur lundi, notamment l'interdiction de la vente et la promotion de produits de vapotage qui rendent le produit attrayant pour les jeunes, comme des formes ou des sons intéressants ; la promotion de certains arômes - comme les arômes de confiserie, de dessert ou de boisson gazeuse - qui peuvent être attrayants pour les jeunes ; et la promotion de produits au moyen de recommandations ou de publicités.

Le groupe a notamment montré du doigt une campagne d'Imperial Tobacco pour sa marque Vype, qu'il décrit comme « un précédent crucial et dangereux pour la santé publique ». Les organisations affirment qu'une plainte officielle a été faite auprès de Santé Canada concernant une publicité télévisée diffusée depuis la fin de l'été.

Le pouvoir de réglementer le tabac et la nicotine est partagé entre les gouvernements fédéral et provinciaux. Certaines provinces ont adopté des règles plus strictes en matière de publicité pour la nicotine, alors que d'autres non. Les groupes demandent à Santé Canada de veiller à ce que les enfants canadiens de toutes les régions soient également protégés.

« Cela fait presque 50 ans que les compagnies de tabac ne diffusent plus de publicité à la télévision canadienne », rappelle par communiqué le directeur général d'Action on Smoking & Health, Les Hagen.

« C'est une chose que d'aider les fumeurs en rendant disponibles des produits moins nocifs ; c'en est une autre que de permettre la promotion de dispositifs hautement addictifs auprès de nos enfants. »