Changements réclamés concernant l'aide à mourir

Un groupe à but non lucratif qui défend les droits des Canadiens mourants affirme qu'une Néo-Écossaise a « changé le discours national » sur l'aide médicale à mourir au Canada.

Dying With Dignity Canada a annoncé le lancement d'une campagne en l'honneur d'Audrey Parker afin de « rétablir les droits » des personnes qui ont été évaluées et approuvées pour bénéficier de l'aide à mourir.

La femme de Halifax, qui souffrait d'un cancer du sein en phase terminale, a mis fin à ses jours jeudi avec l'aide d'un médecin, après avoir publié un plaidoyer passionné demandant aux élus fédéraux de modifier la législation en vigueur au Canada.

Diagnostiquée d'un cancer du sein de stade 4 en 2016, cette femme âgée de 57 ans avait été approuvée pour l'aide médicale à mourir, mais avait dénoncé que le caractère restrictif de la loi la contraigne à mettre fin à ses jours plus tôt qu'elle ne l'aurait souhaité.

Shanaaz Gokool, la PDG de Dying With Dignity Canada, a prévenu que d'autres Canadiens mettent fin à leurs jours plus tôt qu'ils ne le voudraient ou refusent des soins palliatifs adéquats pour se conformer à la loi.

Selon Mme Gokool, la loi impose un fardeau inacceptable aux mourants qui ont été approuvés pour une aide médicale à mourir.

« Nos législateurs ont le devoir d'agir pour veiller à ce que personne d'autre n'ait à faire face au même choix cruel qu'Audrey a fait à la fin de sa vie, a déclaré Mme Gokool dans un communiqué. À moins d'agir maintenant, beaucoup plus de Canadiens seront forcés de mourir plus tôt qu'ils ne l'auraient souhaité en raison de cette règle injuste et inhumaine. »