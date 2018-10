Un adolescent sur quatre boit de façon excessive au Canada

Et plus de la moitié des élèves de la 7e à la 12e année consomment de l'alcool.

L'administratrice en chef de la santé publique, Theresa Tam, note par ailleurs que les jeunes Canadiens comptent parmi les plus grands consommateurs de cannabis au monde.

En prenant son image polaroïd de la santé des Canadiens, Mme Tam a souligné à grands traits l'urgence d'agir pour la crise des opioïdes: plus de 8000 personnes sont mortes à cause d'un empoisonnement par opioïdes depuis 2016.

À cet égard, il se peut que la crise liée à ces surdoses entraîne, pour la première fois depuis des décennies, une baisse de l'espérance de vie nationale chez les Canadiens, écrit-elle.

Les drogues ont d'autres impacts: en 2016-2017, 6% des élèves ont signalé avoir consommé des produits pharmaceutiques psychoactifs pour se «geler», comparativement à 4% en 2014-2015.

Cette année, l'administratrice en chef a choisi de mettre l'accent sur la prévention de la consommation problématique de substances chez les jeunes.

Malgré cela, il est noté dans le rapport que les principales causes de décès au Canada restent les maladies chroniques majeures, comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, les troubles neurologiques, les maladies respiratoires et le diabète.