« Ah mon dieu. J’étais tellement jeune ! » Anna-Maria Lacriola éclate de rire en racontant avoir relu ce texte qu’elle avait publié dans La Presse, en décembre 2002, il y a près de 22 ans. Et c’est d’ailleurs l’âge qu’elle avait, à ce moment, 22 ans.

Le temps a passé… « Et non, je n’ai jamais fini mon DEC », nous dit-elle, en écho à ce qu’elle écrivait à l’époque. « Mais je suis allée à l’université ! » En tant qu’étudiante libre, au certificat en création littéraire, tout en travaillant à la bibliothèque d’une école primaire. C’est là qu’elle s’est découvert une passion pour la littérature jeunesse.

En 2012, son poste de bibliothécaire est aboli, la laissant en plein désarroi. Elle part aux Îles-de-la-Madeleine pendant quelques mois, puis rentre à Montréal au printemps. « Une semaine plus tard, je rencontrais mon chum, qui avait déjà deux enfants de 3 et 5 ans, et un emploi à l’université. Il m’a encouragée à retourner aux études. J’ai donc fait un bac en linguistique, à 34 ans. Plus tard, mes amis m’ont avoué qu’ils étaient sûrs que j’allais lâcher ! »

IMAGE ARCHIVES LA PRESSE Texte d’Anna-Maria Lacriola, paru dans La Presse le jeudi 12 décembre 2002

Elle rit encore. Elle l’a pourtant fait, son bac. Trois ans d’études à temps plein, avec un emploi à temps partiel, un chum et deux jeunes enfants dans les parages. Des années assez occupées, merci.

Puis, elle a décroché cet emploi de correctrice au gouvernement fédéral qu’elle occupe toujours. Elle a choisi de comprimer son horaire pour se dégager un lundi de congé sur deux. Pour faire quoi ? « Pour travailler ! Je continue à faire des animations dans les bibliothèques », dit-elle. « Finalement, j’ai réussi à avoir deux emplois qui comptent pour moi : un emploi pour payer ma maison, et un pour avoir du fun avec les enfants. »

Et à travers tout ça, il y a les rendez-vous pour les enfants (aujourd’hui adolescents), le bénévolat auprès de Gisèle et de l’organisme des Petits Frères, les sorties au théâtre ou au concert… Des semaines bien remplies, quoi. Trop, parfois ? « Quand je sens que c’est trop, c’est parce que j’ai mal planifié », dit-elle. Alors, elle fait le ménage et laisse tomber les activités.

Je suis une “chokeuse” professionnelle… Si mes amis prévoient quelque chose dans trois semaines, c’est presque sûr que je vais annuler. Anna-Maria Lacriola

Vraiment ? « On dirait qu’il faut que je prévoie des affaires pour avoir l’impression d’être occupée. Et après, je regarde mon calendrier, et je trouve que ça fait une grosse semaine, alors j’annule. Il y a un côté de moi qui est très bien chez nous, dans mon divan… »

Au fond, malgré le temps, on ne change pas tant, constate-t-elle. « Ma nièce a lâché le cégep l’année dernière », raconte Anna-Maria. La décision a inquiété les parents, et a rappelé de drôles de souvenirs à sa tante. Finalement, les choses ont bien tourné pour Anna-Maria, s’est souvenue la famille. « Ma nièce travaille, elle aime ce qu’elle fait. Tu sais, des fois, quand on est jeune, on est dans l’urgence de faire comme les autres. D’aller à l’école parce que tout le monde va à l’école, par exemple. Mais si tu ne sais pas ce qui te fait vibrer, à quoi ça sert ? »