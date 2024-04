Le Canada ne reçoit pas d’image de ses satellites pendant la « période critique » où les incendies de forêt culminent et accélèrent, aidés par la chaleur et les vents de fin d’après-midi et de début de soirée. À partir de 2029, une constellation d’appareils baptisée GardeFeu sera donc lancée pour que tout le territoire soit enfin survolé et scruté au bon moment. Sans cela, prévenir les catastrophes serait difficile, faute d’informations cruciales, précise le gouvernement fédéral sur son site web.

« Il arrive que des centaines d’incendies de forêt fassent rage en même temps dans une province ou un territoire. […] En améliorant notre capacité de prévoir quels incendies de forêt sont susceptibles de devenir impossibles à maîtriser, nous pourrons déterminer contre lesquels il faut lutter en priorité », expose-t-il.

Les futurs satellites évalueront la radiation du feu avec des capteurs infrarouges novateurs – plus sophistiqués, légers et performants que ceux des appareils déjà en orbite. Mesurer le niveau de radiation des incendies et d’autres facteurs permet d’estimer leur périmètre, leur intensité et leur vitesse de propagation avec un maximum de précision.

Les gestionnaires d’incendies ont besoin d’obtenir ces données aussi souvent et rapidement que possible, pour savoir où le danger est le plus grand et par quels moyens intervenir. Toutes ces connaissances les aident à réduire les pertes et à éviter des évacuations inutiles.

Pour l’instant, des pilotes doivent « constamment » effectuer des vols coûteux dans le Nord, afin de « surveiller de près » les incendies qui s’y déclarent et de « s’assurer qu’ils ne s’approchent pas de zones vulnérables ».

Le gouvernement canadien reçoit aussi de l’information provenant de satellites américains et européens. Mais aucun système complètement destiné à guetter les incendies de forêt n’a encore été mis en orbite, a-t-il indiqué l’an dernier. Le Canada sera le premier pays à le faire et deviendra ainsi moins dépendant de ses alliés.

PHOTO MATTHIAS SCHRADER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Un écran montre les incendies de forêt au Canada et aux États-Unis à l'automne 2023 grâce aux données de satellites, à Munich, en Allemagne.

« Les incendies de forêt qui font rage [au Canada] figurent parmi les plus grands et les plus intenses du monde entier » et « la superficie dévastée devrait doubler d’ici 2050 à cause des changements climatiques », justifie-t-il sur son site.

On y apprend également que GardeFeu fournira des données précises sur la qualité de l’air et les rejets de carbone dans l’atmosphère, dont la déclaration est obligatoire pour respecter divers accords internationaux. « Au Canada, il arrive que les incendies de forêt [en] émettent en un an autant que les combustibles fossiles dans l’ensemble du pays. »

Les renseignements recueillis à partir de 2029 permettront finalement de prédire la trajectoire de la fumée et aideront les scientifiques à mieux comprendre et anticiper le comportement des incendies.

