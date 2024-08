Prévue pour durer deux heures selon les plans préparés par Québec, l’évacuation de Chute-Saint-Philippe en aura finalement pris sept. Une opération « bâclée », du fait des délais « humainement impossibles à respecter », déplore la municipalité dans le cadre d’une poursuite qui montre du doigt l’absence totale d’aide du gouvernement.

Il est 19 h, le 3 décembre dernier, lorsque le maire Normand St-Amour est informé qu’il doit évacuer son village. Dehors, une des premières grosses tempêtes de l’hiver a déjà laissé une bonne couche de neige.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le maire de Chute-Saint-Philippe, Normand Saint-Amour, photographié lors de l’évacuation de son village en décembre dernier

Depuis peu, l’état de la digue Morier inquiète. Deux jours plus tôt, le ministère de l’Environnement a informé le directeur général de la municipalité, Éric Paiement, que le niveau du réservoir Kiamika devait être abaissé afin d’y mener des travaux. Il doit garder le plan des mesures d’urgence à portée de main.

Puis, tout déboule lorsque le ministère de l’Environnement, propriétaire de la digue, affirme qu’il ne peut plus garantir la sécurité du barrage et recommande l’évacuation des municipalités les plus proches en aval, soit Chute-Saint-Philippe et Lac-des-Écorces.

Le temps presse. Les autorités de Chute-Saint-Philippe l’ignorent jusque-là, mais les plans du gouvernement prévoient qu’ils doivent évacuer en moins de deux heures.

Un délai qui « fait fi de la réalité », affirment-ils dans le cadre du recours qu’ils ont intenté contre le gouvernement. D’autant qu’ils sont sans nouvelles de l’état de la digue et donc « fermement convaincus » qu’elle s’apprête à céder.

Une angoisse « éprouvante »

Faisant fi du danger, la municipalité soutient avoir poursuivi ses efforts durant toute la nuit, des employés municipaux s’employant à faire du porte-à-porte pour rediriger les citoyens évacués vers le complexe sportif ou l’aréna de Mont-Laurier. Ceux-ci vivent alors « une angoisse éprouvante » face à « la possible perte de leurs maisons, de leurs entreprises et de leurs animaux ».

Or, Chute-Saint-Philippe affirme avoir été « confronté à l’absence totale d’implication active des acteurs gouvernementaux », dont aucun représentant n’était sur place pour l’épauler, pas même le ministère de la Sécurité publique, qui a informé la municipalité de la nécessité de déclencher ses mesures d’urgence.

« Considérant que des vies humaines sont en jeu, [Chute-Saint-Philippe, son maire et son DG] prennent sur leurs épaules la charge de l’évacuation forcée, supportant ainsi une pression démesurée d’assurer pleinement la protection d’une partie de la population québécoise », affirment-ils dans leur recours.

Des experts des ministères de la Sécurité publique et des Transports, d’Urgence Québec, de la Croix-Rouge et de la Sûreté du Québec, entre autres, se mettent en route pour prêter main-forte, mais les autorités municipales déchantent lorsqu’un seul fonctionnaire se présente sur place, vers 23 h. Ses collègues n’arriveront sur place que le lendemain.

« Manifestement, l’état d’“urgence” n’était urgent que pour certaines des parties impliquées », font valoir les autorités de Chute-Saint-Philippe. Elles soulignent avoir dû loger et nourrir, à raison de trois repas par jour, les fonctionnaires du gouvernement, au moment même où de « nombreux citoyens évacués sont contraints de s’héberger à l’extérieur en raison de la capacité limitée des espaces publics disponibles, des motels et des hôtels dans la région ».

Cela fait dire à Chute-Saint-Philippe, son maire et son directeur général que les élus du Québec « sont, depuis longtemps, complètement abandonnés » en matière d’état d’urgence dans le cadre de catastrophes naturelles.

En entrevue, l’un des procureurs chargés du recours, Me Frédéric Bérard, du cabinet Gattuso Bouchard Mazzone, critique durement le plan d’évacuation prévu par Québec. « Non seulement ce n’était pas réaliste, mais c’est du one size fits all. Le plan s’applique autant pour une petite municipalité qu’à une beaucoup plus grande. Mais une municipalité comme Chute-Saint-Philippe a des ressources limitées, elle n’a pas 200 employés. […] Et des fois, il y a trois quarts de kilomètre entre les maisons », dit-il.

Pas une journée ne passe

En tout, Chute-Saint-Philippe affirme avoir déboursé 127 174 $ dans le cadre de cette opération d’envergure et n’avoir reçu qu’un remboursement de 101 436 $ de Québec ; 25 738 $ seraient donc toujours manquants.

Affirmant que leur état mental a été grandement affecté, le maire Normand St-Amour et le directeur général Éric Paiement réclament respectivement 350 000 $ en dommages moraux et punitifs. Quelque 100 000 $ sont réclamés par la municipalité de Chute-Saint-Philippe elle-même.

Il n’y a pas une semaine sinon une journée où le maire et le directeur général ne se font pas aborder, que ce soit à l’épicerie ou au conseil de ville, avec cet enjeu-là. Me Frédéric Bérard, un des procureurs chargés du recours

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) n’a pas souhaité commenter les allégations contenues dans la poursuite de Chute-Saint-Philippe « comme il s’agit d’un dossier judiciarisé ».

« De façon générale, lors de sinistre, le MSP a un rôle de coordination des partenaires de sécurité civile et de soutien auprès des municipalités afin de les épauler dans leurs responsabilités en sécurité civile et dans l’application des mesures d’urgence sur leur territoire, tout comme dans la phase de rétablissement », a toutefois expliqué sa porte-parole, Louise Quintin.