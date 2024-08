Vue sur le réservoir Kiamika, le barrage du même nom (au centre) et la digue Morier (à droite)

( Chute-Saint-Philippe) Des rapports d’inspection qui n’avaient pas été rendus publics jusqu’ici révèlent que Québec était au courant depuis des mois du phénomène d’accumulation d’eau au pied de la digue Morier qui a été invoqué pour justifier l’évacuation en pleine nuit de 1900 résidants des Hautes-Laurentides l’hiver dernier. Fortement affectée, une petite municipalité qui serait engloutie en partie advenant la rupture du barrage poursuit maintenant l’État pour « négligence ».

Le calme est revenu dans les rues de Chute-Saint-Philippe en ce chaud après-midi de juillet. Quelques plaisanciers voguent sur le Petit lac Kiamika, d’autres roulent en voiture vers leurs chalets.

Mais sous la surface, la tension est vive.

INFOGRAPHIE LA PRESSE

Une poursuite intentée en Cour supérieure par la municipalité, son maire, Normand St-Amour, et son directeur général, Éric Paiement, jette un nouvel éclairage sur le bras de fer qui se joue depuis le soir fatidique du 3 décembre dernier.

En pleine tempête de neige, quelque 1000 résidences, dont le tiers se trouvaient à Chute-Saint-Philippe, ont été évacuées d’urgence après que les inspecteurs du ministère de l’Environnement eurent remarqué une accumulation d’eau au pied de la digue Morier.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE La digue Morier et le réservoir Kiamika, à gauche

Propriété de Québec, cet immense amas de terre et de roche sis au milieu de la forêt, en amont de Chute-Saint-Philippe, retient les eaux du réservoir Kiamika, qui contient l’équivalent de 100 000 piscines olympiques.

La municipalité accuse Québec d’avoir manqué à ses devoirs de garantir la sécurité de l’ouvrage qui, s’il venait à céder, noierait une partie du village en moins de deux heures.

L’instabilité de la digue Morier « ne relève pas d’un aléa de la nature que personne n’aurait pu prévoir, mais bien de la négligence manifeste à l’égard de sa maintenance », affirment-ils dans leur poursuite à laquelle s’est jointe une cinquantaine d’entrepreneurs de la région forcés de fermer leurs commerces 11 jours, le temps de l’évacuation.

Des inspections « régulières, menées de manière rigoureuse par un ingénieur prudent et diligent » auraient permis de constater l’état dégradé du barrage, allèguent les autorités de Chute-Saint-Philippe, qui affirment avoir aperçu elles-mêmes des signes inquiétants et d’en avoir averti Québec dès 2019.

Des documents retenus

Le recours de Chute-Saint-Philippe lève également le voile sur plusieurs documents techniques obtenus par les avocats de la municipalité grâce à une demande en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Des documents qui étaient visés par des demandes d’accès à l’information similaires adressées précédemment au ministère de l’Environnement dans la foulée de l’évacuation de décembre, mais qui ne sont pas affichés sur le site internet de l’organisation, comme le veut la pratique, a constaté La Presse.

Il s’agit notamment de rapports de visites de reconnaissance effectuées à la digue Morier.

Ce barrage classé « à forte contenance » doit être inspecté tous les mois en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages.

Le plus récent de ces rapports, daté du 21 novembre dernier, fait bien état « d’une augmentation significative » de l’eau au pied de la digue. Il coïncide avec les dates où le ministère de l’Environnement affirmait avoir observé une accumulation au pied de l’ouvrage, un « premier signe » que la structure est en mauvais état.

Mais cette accumulation d’eau est également rapportée des mois avant l’évacuation. « Mare d’eau en permanence, de plus en plus importante », notaient ainsi les inspecteurs du Ministère déjà en juillet 2023.

PHOTO TIRÉE D’UN DOCUMENT DU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT Une mare d’eau « de plus en plus grande » avait été observée au pied de la digue Morier par un technicien du ministère de l’Environnement dès juillet 2023, apprend-on à la lecture d’une fiche de visite de reconnaissance rendue publique récemment.

Selon le professeur au département de génie de la construction de l’École de technologie supérieure François Brissette, qui a consulté les rapports à la demande de La Presse, « la décision d’évacuer s’imposait ».

« Rendu là, l’évacuation, c’était la bonne chose. Mais comment ça se fait qu’on n’ait pas vu le problème avant d’évacuer ? C’est un problème qui progressait, c’était de plus en plus important, et donc là, ils ont pris la décision », explique-t-il.

Des informations absentes

Des informations cruciales manquent toujours, estime l’expert en hydrologie, soit les mesures prises dans les piézomètres, de longs tubes insérés dans la digue Morier qui permettent de mesurer le niveau d’eau qu’elle contient. Et d’observer, le cas échéant, s’il devient problématique.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Des piézomètres de la digue Morier

« Si je suis chargé de l’inspection, c’est clair que je veux voir les piézomètres », explique le professeur.

Or, nulle part dans les documents remis par le Ministère il n’est fait mention des mesures récentes prises dans les piézomètres de la digue Morier. « Je ne suis pas dans les théories de la conspiration, mais je trouve étonnant que dans ce dossier en cour, on n’ait toujours pas sorti les mesures des piézomètres », dit François Brissette.

Un bon système d’inspection devrait permettre de prendre des mesures correctrices avant d’évacuer les gens. Il semble y avoir eu une décision de dernière minute qui démontre un certain laxisme. François Brissette, expert en hydrologie

Malgré une longue liste de questions acheminées au ministère de l’Environnement, ce dernier a indiqué qu’il ne ferait aucun commentaire « puisque ce dossier est judiciarisé ».

Or, cela est d’autant plus préoccupant que la rupture de la digue Morier serait catastrophique, estime François Brissette. « Si un barrage comme ça cède, tu vas avoir l’équivalent du fleuve Saint-Laurent qui va passer dans la rivière pendant un bon bout de temps. »

Des interventions « superficielles »

Les autorités de Chute-Saint-Philippe déplorent n’avoir eu aucune nouvelle du gouvernement quant aux travaux menés sur la digue, malgré l’épée de Damoclès au-dessus du village.

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE Vue aérienne de la digue Morier

En avril dernier, Québec a assuré, par l’entremise d’un communiqué, que l’ouvrage était dorénavant « sécuritaire » grâce à des travaux « menés avec succès », notamment l’aménagement d’une tranchée drainante au pied de la digue.

Or, ces travaux relèvent d’« interventions superficielles », affirme la municipalité de Chute-Saint-Philippe. Le fait que de l’eau pénètre l’énorme amoncellement de terre, « un problème qui semblait être la source de l’instabilité de la digue, initialement », resterait donc entier, dit-elle.

« Des expertises préliminaires nous démontrent que des enjeux sont encore bien réels », affirme en entrevue l’avocat responsable du recours, Me Frédéric Bédard.

« C’est clair que [l’enjeu d’infiltration d’eau] n’est pas réglé. L’enrochement en aval, c’est un gros diachylon, ce n’est pas une solution pour les 30 prochaines années », ajoute le professeur François Brissette.

Sans tambour ni trompette, le ministère de l’Environnement a accordé en mai dernier un contrat de gré à gré à l’entreprise Géowave inc. de Granby pour des « relevés géophysiques » de la digue en vue d’une « campagne de forage » à la fin de juillet.

Une série d’examens qui laissent entrevoir des travaux plus importants à venir, estime François Brissette.