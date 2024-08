Vous voulez de la sauce El Yucateco pour votre crudo de concombre au gingembre et au sésame qui impressionnera vos amis ? Pas compliqué. Faites un détour par Saint-Georges ! En fouillant sur les tablettes de Chez Latina de Beauce, vous trouverez certainement ce que vous cherchez.

S’il y a une épicerie latino-américaine au cœur de la Beauce, c’est parce qu’il y a des clients, qui ne sont pas des « foodies » de la grande ville. Cette clientèle, c’est la population hispanique qui ne cesse de grandir. On pense bien sûr à la main-d’œuvre agricole, mais le contingent en croissance, c’est le personnel des entreprises de services et surtout de l’industrie manufacturière.

Ouvert depuis 2021, Chez Latina de Beauce est un commerce qui vend des produits de toute l’Amérique latine : de la coriandre longue, des boissons aux graines de basilic, du consommé de crevettes, du cactus nopal… « Il y a beaucoup de Latino-Américains à Saint-Georges depuis deux ans », observe Lorlly Luna, copropriétaire de l’épicerie avec son mari, Christian Cascante. Tous deux sont originaires du Costa Rica et citoyens canadiens.

PHOTO FOURNIE PAR BRYAN PORTUGUEZ Lorlly Luna vend différents produits de l’Amérique latine dans son épicerie Chez Latina de Beauce, qu’elle a ouvert en 2021 avec son mari, Christian Cascante.

« Quand on est arrivés, on a vu que pour acheter des produits latinos, il fallait aller à Québec ou à Montréal. On s’est dit que c’était l’opportunité de commencer notre commerce », précise-t-elle.

Les chiffres ne trompent pas. La Beauce a atteint un sommet d’immigration en 2023. Selon un sondage réalisé par les trois corporations économiques de la Beauce, 1700 travailleurs étrangers temporaires étaient employés par 124 entreprises beauceronnes, l’an dernier, en plus des travailleurs agricoles. La majorité d’entre eux provenaient de l’Amérique latine.

« Notre clientèle principale, c’est celle de l’entreprise manufacturière », indique Hélène Latulippe, qui dirige le Conseil économique de la Beauce. « Dans le secteur du métal et dans le secteur du bois, c’est un peu incontournable : tout le monde en a. Mais c’est sûr qu’on en voit de plus en plus dans nos commerces. Il y a plusieurs chaînes de restaurants qui en ont, il y en a dans les épiceries, il y en a dans les garages. »

Le gros lot

Tomy Malenfant possède avec sa femme deux restaurants à Saint-Georges, dont une taqueria ouverte en janvier.

Il est catégorique : « Oui, il y a énormément d’immigration, mais on en a besoin, sinon, on n’arriverait pas. Je pense que 40 % des compagnies seraient fermées. Moi, je n’aurais pas pu ouvrir mon deuxième restaurant, et j’aurais de la misère à faire vivre mon premier. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Tomy Malenfant, propriétaire de La Taqueria

Pour ouvrir son resto mexicain, qu’il voulait « 100 % authentique », M. Malenfant a fait venir un couple de cuisiniers du Mexique.

« Il y a beaucoup de restaurants à Saint-Georges, mais ils se ressemblent tous. Ils vont tous avoir un burger, du tartare, de la poutine, de la pizza, raconte-t-il. Moi, je voulais amener quelque chose de différent. En plus, on a une grosse, grosse clientèle hispanophone qui vient manger. Eux autres sont contents. Même s’ils sont colombiens, même s’ils viennent du Costa Rica, ils connaissent les tacos, et c’est plus près de leur cuisine qu’une poutine du Québec. »

Ses cuisiniers, Alejandro Aldama et Ariane Saavedra, sont arrivés au début octobre avec leur fils de 3 ans. M. Aldama détient un permis de travail fermé de trois ans, et sa femme a un permis ouvert.

« J’aime beaucoup ça », confie Alejandro.

« Great country, great people, great food », résume-t-il en anglais, assis au bar de La Taqueria à côté du patron.

Ici, c’est très différent de chez nous. À Mexico, il faut travailler très vite, toujours très vite. Ici, c’est plus relax. J’aime la ville. Les gens sont vraiment chaleureux. C’est plus sécuritaire pour ma femme, mon fils de 3 ans. J’ai remporté le gros lot en venant ici ! Alejandro Aldama

Le restaurateur estime aussi avoir touché le pactole : « En restauration, je vous dirais que ça fait une vingtaine d’années que je n’ai eu des travailleurs aussi professionnels. Ils ne partiront pas si le travail n’est pas fini et si ce n’est pas à leur goût. C’est juste magnifique de les voir aller. Ça fait au moins 20 ans que je n’avais pas rencontré des cuisiniers comme ça. »

En salle, sept de ses dix employés parlent français et espagnol.

« Pour nous, c’est important qu’ils parlent espagnol. Pourquoi ? Parce qu’on a beaucoup de gens qui viennent d’arriver et qui parlent juste espagnol, pas un mot de français ou d’anglais », souligne M. Malenfant, qui apprend lui aussi l’espagnol. « J’ai un portier qui parle espagnol, une barmaid qui parle espagnol. C’est une belle clientèle. On veut que les gens se sentent bien. »

Rester pour de bon

Alejandro et Ariane aiment leur nouvelle vie en région. Ils suivent des cours de francisation, ont inscrit leur « petit bonhomme » à la garderie, et acheté une voiture. Leur idée : rester ici pour toujours.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Alejandro Aldama, accompagné de sa femme Ariane Saavedra et de leur fils Vladimir

C’est aussi le souhait de presque tous les travailleurs étrangers temporaires. Ils veulent rester et les entreprises qui les recrutent veulent qu’ils restent.

« Tu n’investis pas 10 000 $ par personne pour qu’elle reste deux ans et qu’elle s’en aille, illustre Hélène Latulippe, du Conseil économique de la Beauce. Les employeurs veulent tous que ces gens-là restent. Et les travailleurs, d’habitude, veulent tous faire venir leurs familles et rester. Dans les deux dernières années, beaucoup de familles sont venues rejoindre leurs conjoints, mais tout dépend du test de français. Si tu échoues au test de français, tu retournes chez vous. »

La cohabitation entre la population locale et les nouveaux venus est harmonieuse, dit-elle, même si elle comporte des défis. « Les services qui sont limités pour nos Québécois sont limités aussi pour les immigrants. Nos enjeux, c’est le logement, le transport et les garderies. »

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Saint-Georges est reconnue pour son caractère entrepreneurial.

Mais les immigrants sont là pour de bon. Et leur nombre est appelé à augmenter. Petit à petit, la région se transforme. Un poste de radio de la Beauce diffuse des émissions exclusivement en espagnol. Des musulmans se réunissent dans un local de prière à Saint-Georges. Des hispanophones assistent à des messes en espagnol. Le Solstice Festival programme des spectacles de musique du monde…

« C’est sûr que tout le monde veut aller dans la grande ville, où il y a des autobus, des mosquées, des épiceries qui vendent ta bouffe, reconnaît Mme Latulippe. En région, c’est plus restreint. Mais je pense que les gens découvrent la qualité de vie, ils voient que le coût de la vie est moins cher ici, que c’est sécuritaire, et que c’est une place formidable pour élever une famille. »

Les propriétaires de Chez Latina de Beauce sont arrivés dans la région en 2015 avec des permis de travail fermés de deux ans.

« Pourquoi Saint-Georges ? C’est parce que c’est l’opportunité qu’on a eue, dit Lorlly Luna. Vraiment, on ne connaissait rien du Canada. On est arrivés à Saint-Georges parce que c’est la vie ! »