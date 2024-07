(Baie-Saint-Paul) Un four à pain traditionnel pour créer des liens : c’est le pari, réussi, d’un organisme communautaire de Baie-Saint-Paul, qui y tiendra ses premières activités cet été.

Avec sa forme arrondie, ses portes en fonte noire et son toit à bardeaux de pruche, le nouveau four à pain artisanal installé devant l’entrée du Centre communautaire Pro-Santé ne passe pas inaperçu.

« On voit vraiment l’engouement ! Quand on l’a fabriqué l’automne passé, on a eu beaucoup de passages de touristes et de gens de la population, plusieurs voulaient savoir à quoi il allait être utile, s’il y avait des ateliers », raconte la directrice générale du centre, Annie Bouchard.

Ateliers il y aura, chaque vendredi de juillet et d’août. Un prof de boulangerie, qui enseigne à Québec et qui réside à Baie-Saint-Paul l’été, s’est spontanément offert pour donner de la formation.

Le centre communautaire, qui sert toute la MRC de Charlevoix, a obtenu une subvention de 9000 $ pour financer le four et le matériel nécessaire pour commencer à l’utiliser (thermomètre et accessoires, bois, ingrédients, etc.).

Le four a été construit par un artisan de l’Estrie, avec un peu d’aide de bénévoles locaux.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Annie Bouchard, directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé

On a fait des tests, des midis pizzas avec les employés, pour que tout le monde soit habile à le chauffer. L’important, c’est que l’intérieur soit blanc. Quand ton four est à la bonne température, ta pizza est cuite en 45 secondes ! Annie Bouchard, directrice générale du Centre communautaire Pro-Santé

Le menu des ateliers reste à déterminer, avec le boulanger et en fonction de l’intérêt de la population locale.

« Ce n’est pas seulement du pain qu’on peut faire cuire, mais des pâtés, des tartes, des mijotés. Tout peut se faire », s’enthousiasme Mme Bouchard.

« C’est tellement bon, la cuisson au four à bois, ça me rappelle ma jeunesse », lui ont d’ailleurs glissé des retraités du village.

Le centre, qui offre déjà plusieurs services aux personnes âgées, prévoit ajouter des activités intergénérationnelles autour de son four, où des aînés jumelés à des jeunes du primaire ou du secondaire confectionneront des pizzas ou du pain.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Confection de boules de pain au Centre communautaire Pro-Santé

Le four pourra aussi être intégré à des ateliers de cuisine dont les surplus vont à la banque alimentaire du centre, comme il s’en fait déjà avec des élèves du primaire.

Ce sera bienvenu : la clientèle de la banque alimentaire a plus que triplé depuis deux ans, alors que près de 550 personnes ont bénéficié de ses services en 2023-2024 (contre 152 deux ans plus tôt).

« On est vraiment au centre-ville de Baie-Saint-Paul, donc on va aussi faire des fournées communautaires en faisant un appel à la population : “Aujourd’hui, on part le four à pain, si vous avez des choses à cuire, apportez-les !” », annonce Mme Bouchard.

Le four sera aussi offert à la location, pour de petits groupes qui voudraient y organiser une activité.

Du pain et des liens

Le four à pain La mie commune, inauguré à l’été 2019 dans le quartier Lac-Saint-Charles, à Québec, montre le potentiel d’un tel équipement. Il est situé dans un parc, à deux pas de l’organisme communautaire RAFAL (Ressources Actions Familles à Lac-Saint-Charles).

PHOTO FOURNIE PAR RAFAL Le four communautaire La mie commune

RAFAL a accompagné le projet, mais « c’est un four à pain autogéré par les citoyens », souligne sa directrice, Nancy Desharnais. C’est un particulier, Ludovic Lorrin, qui a porté le projet, dans la construction duquel « une vingtaine de familles » se sont impliquées.

Ce sont [les citoyens] qui recrutent, qui font la promotion, qui créent la convivialité autour du four. Ils font des fournées 100 % citoyennes, où les gens viennent avec leur bouffe. Nancy Desharnais, directrice de RAFAL

RAFAL, de son côté, organise des fournées du midi durant l’été, pour garder contact avec ses participants durant la période où ses cuisines collectives font relâche. Une activité de confection de petits pains parents-enfants, en juin, et une épluchette de blé d’Inde cuit au four, en août, sont notamment à l’horaire.

PHOTO FOURNIE PAR RAFAL Une activité au four La mie commune, en 2022

« On est là pour amener l’aspect éducatif, relationnel, créer des liens avec les gens pour, justement, les amener vers des activités de sécurité alimentaire, ou d’autonomie alimentaire, qui pourraient aider certains », explique Mme Desharnais.

Un festival du four

Ils sont faits d’argile, de fonte et de bois, mais ils ont l’effet d’un aimant : conscientes du pouvoir d’attraction du four à pain traditionnel, plusieurs municipalités se sont dotées d’un tel équipement au cours des dernières années.

PHOTO FOURNIE PAR LA MUNICIPALITÉ DE L’ANSE-SAINT-JEAN Image promotionnelle du Festival du four à pain, montrant près d’une cinquantaine de fours situés sur le territoire de L’Anse-Saint-Jean.

Le village de L’Anse-Saint-Jean, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, en possède trois à lui seul. « Au presbytère, on a un four communal, c’est-à-dire qui est communautaire, que les gens peuvent utiliser, un peu comme en Europe », indique le directeur du développement de la municipalité, Bernard Larouche.

En plus de ses deux autres installations, au mont Edouard et au Camping de L’Anse, la municipalité de 1332 habitants a répertorié une cinquantaine de fours privés sur son territoire.

« Beaucoup de gens ont des fours à pain, c’est une marque de commerce distinctive, à cause de l’histoire, je dirais », avance le directeur du développement. L’Anse a donc créé un Festival du four à pain, qui en sera à sa sixième édition en septembre prochain. Le programme de l’an dernier incluait un rallye permettant de voir 37 fours traditionnels et un souper communautaire où étaient servis des plats mitonnés durant la journée par quatre propriétaires de four.