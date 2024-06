La fumée ne cause plus de mauvaise qualité de l’air à Port-Cartier

La fumée provenant des incendies de forêt ne cause plus de mauvaise qualité de l’air à Port-Cartier et Sept-Îles, lundi matin, selon Environnement Canada, qui prévient toutefois qu’un changement dans la direction des vents pourrait ramener une dégradation de la qualité de l’air dans les prochaines heures.

La Presse Canadienne

Depuis vendredi, les incendies sur la Côte-Nord ont non seulement forcé l’évacuation d’environ 1000 résidants de Port-Cartier, mais ont aussi entraîné une dégradation de la qualité de l’air dans la région.

Dimanche matin, Environnement Canada a diffusé un bulletin météorologique spécial couvrant les secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier pour prévenir que la fumée provenant des incendies de forêt risquait de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite.

Tôt lundi matin, ce bulletin a été modifié pour indiquer que la fumée ne causait plus de mauvaise qualité de l’air dans ces municipalités. On y précisait toutefois que la qualité de l’air pourrait redevenir mauvaise si les vents changent de direction en cours de journée.

Dans sa propre mise à jour sur la situation des incendies, transmise dimanche soir sur les réseaux sociaux, la Ville de Port-Cartier a également mentionné que la qualité de l’air sera de nouveau un enjeu à surveiller au courant de la journée de lundi.

La Ville a aussi fait savoir que malgré le travail des équipes de lutte contre les feux, l’état des incendies a peu évolué dimanche. Ainsi, l’évacuation des résidences qui se trouvent au nord de la route 138 demeure en vigueur.

Selon la municipalité, les équipes de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) ont continué leurs interventions au sol, en plus de faire de l’arrosage à l’aide d’avions-citernes et d’un hélicoptère. Des opérations d’élagage ont par ailleurs été effectuées par les équipes de la municipalité pour protéger des infrastructures stratégiques.

Une rencontre entre la Ville et la SOPFEU doit avoir lieu lundi à 10 h 30. Les autorités fourniront un nouvel état de situation par la suite.

Environ 1000 résidants de Port-Cartier ont dû évacuer leur résidence vendredi soir. La Ville s’est également placée en état d’urgence pour une durée de cinq jours.