Le pénitencier de Port-Cartier a été évacué samedi en raison des incendies de forêt faisant rage à proximité de la ville.

Les 225 détenus ont été transférés vers d’autres établissements correctionnels fédéraux sécurisés, a confirmé dimanche Service correctionnel Canada.

Un avis d’évacuation avait été émis vendredi dans plusieurs secteurs de Port-Cartier, sur la Côte-Nord. Un incendie de forêt s’était déclaré quelques kilomètres au nord du pénitencier à sécurité maximale, progressant rapidement vers la ville.

« Pour procéder à l’évacuation, nous avons mis en place des mesures, en collaboration avec nos partenaires, afin de maintenir la sécurité de notre personnel, du public et des délinquants sous notre garde », a indiqué l’agence fédérale dans un communiqué.

La Ville de Port-Cartier devait rencontrer dimanche matin la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU). Un point de presse est prévu en début d’après-midi pour faire le point sur la situation.

Environnement Canada a diffusé dimanche matin un bulletin spécial sur la qualité de l’air pour les secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier.

L’organisation fédérale avertit que « la fumée provenant des incendies de forêt cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite », dimanche.

Environnement Canada recommande aux personnes les plus susceptibles d’être affectées par la fumée de réduire ou de reporter les activités intenses à l’extérieur, et de consulter un médecin si elles pensent avoir besoin d’assistance. Parmi les personnes plus vulnérables à la fumée, on compte les personnes âgées, les personnes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes souffrant d’un problème de santé chronique.

L’agence fédérale suggère aussi à la population de limiter le temps passé à l’extérieur, et de garder les fenêtres ainsi que les portes fermées autant que possible.

Neuf incendies de forêt sont présentement en activité en zone intensive, selon le décompte de la SOPFEU. Parmi eux, cinq se situent dans la MRC de Sept-Rivières, où se trouve Port-Cartier. Deux d’entre eux étaient qualifiés de « contenus » sur le site web de l’organisation, tandis que les autres étaient inscrits comme étant « hors contrôle ».

