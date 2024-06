Port-Cartier restera en état d’urgence, dimanche. La municipalité de la Côte-Nord, aux prises avec des incendies de forêt qui continuent de progresser, avait déclaré l’état d’urgence la veille, pour une durée de cinq jours. Un retour des habitants dans leur domicile n’est pour l’instant pas envisagé.

LA PRESSE CANADIENNE

Après une réunion avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) en matinée, les autorités ont tenu une conférence de presse en début d’après-midi, dimanche, pour faire le point sur la situation des incendies de forêt.

Les feux progressent toujours, mais selon un scénario plus optimiste. La représentante de la SOPFEU Mélanie Morin a expliqué que les conditions météo de samedi et dimanche avec moins de vent et plus d’humidité ont évité que les incendies ne progressent plus vers le sud et vers les habitations. Cependant, ils sont toujours actifs et hors de contrôle.

Le premier incendie, situé à l’ouest du lac Walker, est toujours considéré hors contrôle, fait savoir la SOPFEU et mesure un peu plus de 1100 hectares. Le second, dans le secteur du lac Morin et situé à environ 12 km au nord de Port-Cartier, s’étend sur environ 916 hectares.

Les nouvelles sont tout de même positives, car des équipes au sol pourraient être dépêchées demain. Jusqu’à présent, l’intensité des feux ne permettait pas à des équipes au sol de combattre l’incendie de façon suffisamment sécuritaire.

Une équipe de gestion des feux majeurs a également été mise en place depuis samedi après-midi, a indiqué Mme Morin, et opère depuis la base de Sept-Îles. « Au total, ce soir, il y aura 172 pompiers forestiers, combattants auxiliaires, gestionnaires et personnels de soutien qui seront affectés à ce complexe-là », a-t-elle précisé.

Mme Morin a rappelé que le danger d’incendie restait « extrême » dans plusieurs endroits du Québec, notamment la Côte-Nord, et que, pour cette raison, les mesures en vigueur devaient être respectées malgré les célébrations de la Saint-Jean.

Les feux à ciel ouvert en forêt, dont les feux d’artifice, sont à proscrire, insiste-t-elle. « Avec un danger incendie extrême, c’est très facile d’allumer un nouvel incendie, donc on vous demande d’être collaboratif. »

Québec active des aides financières

La ministre Kateri Champagne Jourdain a annoncé qu’un conseil des ministres d’urgence avait eu lieu dimanche matin afin de réactiver le programme d’aide d’urgence pour les résidants évacués. Le premier ministre François Legault a fait la même annonce sur son compte X pendant la conférence de presse de Port-Cartier.

Une indemnité de 1500 $ par résidence principale évacuée a été validée et les habitants peuvent dès à présent faire une réclamation sur quebec.ca.

La ministre a aussi annoncé que les dépenses extraordinaires des municipalités aux prises avec les incendies de forêt seront intégralement remboursées par Québec.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE La ministre Kateri Champagne Jourdain

Environnement Canada a diffusé dimanche matin un bulletin spécial sur la qualité de l’air pour les secteurs de Sept-Îles et de Port-Cartier, avertissant que « la fumée provenant des incendies de forêt cause ou risque de causer une mauvaise qualité de l’air et une visibilité réduite », dimanche.

L’organisme fédéral recommande aux personnes les plus susceptibles d’être affectées par la fumée de réduire ou de reporter les activités intenses à l’extérieur, et de consulter un médecin si elles pensent avoir besoin d’assistance. Parmi les personnes plus vulnérables à la fumée, on compte les personnes âgées, les personnes enceintes, les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes souffrant d’un problème de santé chronique.

L’agence fédérale suggère aussi à la population de limiter le temps passé à l’extérieur, et de garder les fenêtres ainsi que les portes fermées autant que possible.

Dimanche matin, la SOPFEU indiquait sur son site web que neuf incendies de forêt étaient en activité en zone intensive. Parmi eux, cinq se situaient dans la MRC de Sept-Rivières, où se trouve Port-Cartier. Deux d’entre eux étaient qualifiés de « contenus » sur le site web de l’organisation, tandis que les autres étaient inscrits comme étant « hors contrôle ».

Environ 1000 résidants de Port-Cartier ont dû évacuer leur résidence vendredi soir.

Les secteurs concernés par l’évacuation sont ceux du parc Brunel, du parc Dominique et ceux situés au nord de la route 138.

Un centre d’hébergement temporaire a été érigé à Baie-Comeau, à environ de deux heures de route, pour accueillir les personnes qui ont dû quitter leur demeure.

Détenus évacués

Le pénitencier de Port-Cartier a été évacué samedi en raison des incendies de forêt faisant rage à proximité de la ville.

Les 225 détenus ont été transférés vers d’autres établissements correctionnels fédéraux sécurisés, a confirmé dimanche Service correctionnel Canada.

« Pour procéder à l’évacuation, nous avons mis en place des mesures, en collaboration avec nos partenaires, afin de maintenir la sécurité de notre personnel, du public et des délinquants sous notre garde », a indiqué l’agence fédérale dans un communiqué.

Une quarantaine d’usagers du CIUSS de la Côte-Nord de Port-Cartier, des résidants du CHSLD, et d’autres personnes vulnérables ont été également évacués et installés à Baie-Comeau et en Haute-Côte-Nord, a fait savoir Lucie Cormier, qui est coordonnatrice à la direction de santé publique du CIUSS de la Côte-Nord.

Inquiétude pour l’avenir

Dimanche, le maire de Port-Cartier, Alain Thibault, s’est dit inquiet pour l’avenir. « Je pense qu’avec les changements climatiques, c’est ce qu’on va vivre dans les prochaines années », a-t-il déploré.

Il a invité tout le monde à prendre conscience de l’importance de renverser la tendance et de lutter contre les changements climatiques. « Ce n’est pas l’affaire d’une personne, ce n’est pas l’affaire d’un maire, c’est l’affaire de tout le monde. C’est que, si on ne veut pas que la situation s’aggrave, il faut absolument poser des gestes, des actions qui sont concrètes, [sur le plan] politique ou autre. […] La tendance est rendue beaucoup trop loin selon mon avis. »

Avec Léa Carrier, La Presse