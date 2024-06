(Québec) Cinq traverses opérées par la Société des traversiers du Québec (STQ) sont perturbées par une grève vendredi et le seront à nouveau samedi, alors que les officiers de navigation et les officiers mécaniciens commencent à utiliser le mandat de grève de 10 jours dont ils se sont dotés.

La Presse Canadienne

Dans le cas des traverses Québec/Lévis, Sorel-Tracy/Saint-Ignace-de-Loyola et Matane/Baie-Comeau/Godbout, le service est complètement interrompu vendredi et samedi en raison de cette grève des quelque 150 travailleurs représentés par le syndicat des Métallos.

Aux traverses de L’Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive et de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, un service minimal est assuré, puisque le traversier est considéré comme un service essentiel.

Ces deux journées de grève, qui surviennent alors que s’amorce la longue fin de semaine de la fête nationale du Québec, sont les deux premières utilisées en vertu d’un mandat de grève de 10 jours qui a été adopté à 93 % par les syndiqués qui se sont prononcés. Les dates des huit autres journées de grève demeurent à déterminer.

Le principal enjeu de la négociation concerne les salaires, alors que le syndicat soutient que ses membres gagnent environ 10 $ l’heure de moins que les autres officiers ayant des brevets comparables.

« Tout est au point mort, faute de mandat des négociateurs patronaux. On a des rencontres, mais il ne se passe rien », a dénoncé le représentant syndical des Métallos pour le secteur maritime, Luc Laberge, dans un communiqué.

Le syndicat mentionne aussi que des travailleurs d’agences sont payés « entre deux fois et trois fois » le salaire des officiers de la STQ pour faire le même travail, à cause des difficultés de recrutement.

« Si la STQ commençait par payer son monde correctement et les respecter, elle n’aurait pas à payer le gros prix pour des officiers d’agence à l’externe », a estimé M. Laberge.

Les négociations sont en cours depuis plusieurs mois.

De son côté, la STQ a déploré le recours à la grève par les travailleurs, faisant valoir que cette décision pénalisera des milliers de Québécois.

« La STQ respecte le droit de grève de ses employés, mais elle trouve dommage que les employés brevetés affiliés au syndicat des Métallos aient recours à ce moyen de pression à ce moment-ci, puisque les négociations se poursuivent, tel que le calendrier des négociations le prévoit », a-t-elle avancé.

À la traverse de L’Isle-aux-Coudres/Saint-Joseph-de-la-Rive, le service est assuré entre 6 h et 9 h, midi et 13 h, 15 h et 19 h, ainsi que 22 h et 23 h vendredi. Samedi, le traversier sera en service entre 7 h et 10 h, midi et 13 h, 15 h et 19 h, ainsi que 22 h et 23 h.

À la traverse de Tadoussac/Baie-Sainte-Catherine, l’horaire est le suivant : départs aux deux heures de chaque rive de 22 h à 7 h, départs aux 30 minutes de chaque rive de 7 h à 8 h, et départs simultanés aux 40 minutes de chaque rive de 8 h à 22 h.