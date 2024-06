La réduction de service, initialement prévue du 14 au 17 juin, sera prolongée jusqu’au 20 juin.

Chloé Bourquin La Presse

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Côte Nord a annoncé dans un communiqué que l’urgence de Forestville sera fermée entre 17 h et 8 h le matin, jusqu’au 20 juin.

Il invite les personnes qui auraient besoin de consulter un médecin en soirée ou la nuit à se rendre à un autre service d’urgence le plus proche de leur domicile, à Baie-Comeau ou à Les Escoumins. En cas d’urgence, les services ambulanciers resteront disponibles, de même que les appels au 911.

Les personnes déjà inscrites, qui ont attendu en journée pour des soins non urgents (échelle de priorité P4 et P5), cesseront d’être vues à partir de 17 h et devront se rendre à une autre urgence. Des transferts pourraient également être réalisés vers Baie-Comeau ou Les Escoumins.